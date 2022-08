¿Quién paga?

Reforma tributaria, bienes exentos, cédulas unificadas, ganancia ocasional, patrimonio líquido... a lo mejor el lector piensa que estos términos de economía no tienen nada que ver con él. También puede pensar que al no ganar más de 10 millones mensuales la reforma no lo tocará. Probablemente le preocupa un poco el impuesto a las bebidas azucaradas... pero al final, ¿qué es un refresco menos? Se preguntarán: ¿qué tengo que ver yo con la explotación del gas? Y se responderán: nada. Tampoco tengo finca, lo que pase en el agro no me incumbe...

La realidad es que estos temas tocan a todos los colombianos. Nadie se salva y no tiene nada que ver con el poder adquisitivo, si es empresa o persona natural. Al final los impuestos son parte de los costos inherentes a los bienes y servicios y serán cargados a cada uno de los usuarios finales. La propuesta de este gobierno no deja ningún sector sin tributar y es mentira que solo afecte a la clase pudiente. Para empezar, castigan el ahorro y la inversión de quienes se preparan para su vejez. Si una persona organizada decide ahorrar en acciones o bonos, paga sobre los rendimientos o utilidades; que ni sueñe con un CDT ya que la renta líquida tributa. Si compra un apartamento para que le rente, paga impuestos mayores sobre el bien. Si un paisano quiere ahorrar para su ancianidad, debe procurar que la pensión no le salga muy alta porque tributara sobre esta. Que los nacionales no sueñen con dejar a sus hijos con algo de platica cuando mueran porque si les dejan un seguro de vida o una herencia se convierte en ganancia ocasional.

A lo mejor el lector pensará: ¿Cuántos colombianos tienen para ahorrar? Eso es de ricos. Quizá tienen razón. El ahorro se permite cuando la persona tiene la capacidad económica. Solo que cada día la tenemos menos. Los servicios públicos suben desconsideradamente. Aun así, la ministra de Minas sostiene que cuando se acabe la reserva de gas actual lo importaremos, lo que subiría 5 veces su valor según la presidente de Naturgas. El recibo que nos llega ahora se multiplicará para las empresas y para cada persona que deba cocinar en su casa. ¿Y si se acaba? Dependeremos de Venezuela, los vecinos menos confiables del continente.

Pero este no será el único golpe a la clase baja. Quitar el Día sin IVA no es un disparo a los ricos. Es una estocada a la clase media que ve en este ahorro la oportunidad de comprar bienes costosos. También pagaremos más por un refresco o procesado que antes salvaba el bolsillo y el hambre. El impuesto a las bebidas azucaradas lo cargarán al valor del producto que llegará a la tienda.

Nadie se salva en esta reforma tributaria. Si la aprueban, la única vía para pasarla “sabroso” será el uso de la marihuana ya que esta será legal.