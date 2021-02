A la hora del recreo un compañero de clases le preguntaba a otro, con rabia: “¿Qué?”. La respuesta, también con ira, llegaba en voz alta: “¿Qué de qué?”. Así podían pasar un par de minutos, ambos mirándose fijamente, sacando el pecho y bembeando, pero sin tocarse, hasta que interviniera un tercero que metía su mano, no para finalizar el pleito, sino para azuzar con una pregunta demoledora: “¿Quién parte la patilla?”.

Rodeados por una decena de compañeros, el más guapo reaccionaba y chocaba esa mano. Luego, debía responder a esta pregunta: “¿A quién le echas las conchas?”. La respuesta era siempre la misma y era también la ofensa más grande que alguien podía recibir: un mensaje directo a la mamá: “A la vieja Choncha”. Acto seguido le tocaba “la barbita, con salivita” a su oponente, quien, ardido, no aguantaba más. Así empezaba entonces una pelea de puños y patadas hasta el cansancio (o hasta que sonara el timbre para entrar a clases), mientras los otros compañeros disfrutaban alentando en coro: “Dale, dale, yieeeerda”.

Nunca me imaginé que varios años después se me viniera ese recuerdo a la mente gracias al espectáculo en el que terminó la audiencia de revocatoria del alcalde de Cartagena, William Dau. Un editorial de este medio calificó ese debate público como un circo, pero, pensándolo bien, puede sonar irrespetuoso con los payasos que profesionalmente se preparan para hacer reír a la gente. Creo que realmente estábamos en un recreo infantil de aquella época, en el que se partió la patilla (con miles de personas comentando apasionadamente desde sus redes o afuera del Centro de Convenciones) pero al menos no terminó en golpes.

Mucho se ha hablado del bochornoso comportamiento de un lado y del otro; es decir, de los que quieren revocar, y del alcalde, pero lo cierto también es que fue muy blando el control por parte de los magistrados del CNE, que permitieron que esto se saliera de casillas. ¿De verdad nadie se imaginaba que esto podía terminar de esa manera? No es un secreto que el burgomaestre ha tenido varios líos por no controlar la lengua, como él mismo ha admitido; y también se sabe que, desde antes de que arrancara su administración, algunos de los que buscan la revocatoria han tenido diferencias personales con él, con mensajes de odio. Mal hizo el magistrado en no cumplir su palabra de sacar del recinto a quien volviera a insultar. Sorprende, además, que su colega desde Bogotá intervino, no para poner juicio, sino para decir la cantidad de personas que veían el debate por redes.

Pese a todo, me quiero quedar con una frase del alcalde, quien en gran parte de su discurso lució como el gobernante que Cartagena espera: “Este será el año del optimismo, de la ejecución de proyectos”. Ojalá así sea, porque sonó el timbre... y el recreo ya se acabó.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.