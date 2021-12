¿Quién podrá defendernos?

Hace algunos años estuve en un seminario para periodistas en el que el tema central era el papel de la mujer en los cubrimientos de escenarios de conflicto armado e incluía un componente sobre cómo protegernos. “En caso de intento de violación: apelar a que tiene la menstruación, decir que estás embarazada, y de todas formas evitar caminar por barrios peligrosos o estar solas”, eran algunos de los consejos en una cartilla creada desde la experiencia de periodistas que cubrían conflicto en Medio Oriente. Los aterradores tips de supervivencia no solo eran el reflejo del peligro al que nos exponemos, sino de un Estado que es incapaz de protegernos, así que debemos tomar medidas preventivas extremas como estar siempre acompañada, evitar ciertos lugares o zonas con iluminación precaria. ¡Qué catástrofe!

Y es que esa imposibilidad del Estado para protegernos nos pone a pensar no solo en nuestros votos cada cuatro años, sino en nuestros impuestos, en qué se invierten si en la salud no parece y en la seguridad tampoco, todo termina dependiendo de nuestras acciones individuales. Y claro, no diré que el Estado, que la Policía, tienen toda la responsabilidad, por supuesto las acciones individuales suman convirtiéndose en murallas de prevención, de denuncia, pero si quienes nos cuidan nos invitan a que nos cuidemos solos sin ninguna muestra adicional de trabajo por nuestra seguridad, tiembla no solo la institucional, sino también la ciudadanía, y es caldo de cultivo para los delincuentes.

Recomendaciones como no sacar el celular en sitios públicos, no ir a X o Y zona, evitar estar tan tarde en la calle, y en lo posible estar siempre acompañados, son recomendaciones sensatas si vienen de tu abuelita, de tu mamá o de tu mejor amigo, las entiendes, aunque las bembees más de una vez, en cambio deja un sinsabor si los consejos vienen, por ejemplo, del alcalde o del comandante de la Policía, entonces lo que te da es susto, e imagínate cómo le sientan estas advertencias a un visitante.

“Un turista no tiene porqué ir a un barrio tenebroso”, dijo hace un par de días nuestro alcalde, y a mí solo me provocó meterme debajo de una piedra. Un turista viene a conocer La Heroica, de hecho no solo hay una, hay varias iniciativas y voces en favor de que el turismo cruce la frontera del Castillo San Felipe, y se adentre en Bazurto, Torices y otros sectores populares, ¿las ha escuchado señor alcalde? Y en todo caso, si hay barrios tenebrosos debería ser más útil esa información para usted como autoridad policial, para reforzar seguridad, hacer operativos, mantener presencia policial, unirse con empresas y ciudadanos para generar campañas de educación y compromiso comunitario... no sé, algo así, o es que cuando vamos al barrio tenebroso nuestro papá ya no nos quiere tanto.

A propósito, hace un par de días, en la esquina del Centro de Convenciones, un amigo vio cómo robaban a una pareja de turistas, ¿el Arsenal también es tenebroso?