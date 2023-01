Casi nunca preguntamos, ¿quién vigila al vigilante?, ¿quién controla al controlador?, ¿quién supervisa al supervisor? La pregunta puede resultar compleja, pero simple la respuesta, cada uno lo hace a sí mismo siendo capaces de autocontrolarse, respondiendo con firmeza ante cualquier situación, eso no se debe hacer, eso se podría hacer, eso yo no lo hago.

Como quien dice, ellos son capaces de decir, yo no voy ahí, en vez de decir, cómo voy yo ahí. En la otra orilla estamos los vigilados, controlados o supervisados, quienes también debemos autocontrolarnos, no intentando mediante diversas metodologías, convencer a otro de hacer lo que no se debe.

Cuando en ambas orillas existe el autocontrol se genera un círculo virtuoso, evidencia de una cultura de transparencia, con identidad en la honestidad y el respeto. Cuando hay transparencia no puede haber corrupción. Colombia cuenta con amplia legislación en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, sin embargo, los actos grandes de corrupción siguen siendo noticias diarias, prácticas de vida cotidiana coherentes con los informes anuales de Transparencia Internacional, mediante el Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a 180 países según nivel de percepción de corrupción en el sector público, calificando con cero los más corruptos y con 100 los menos corruptos. Hasta el 2021, la media es 43 en los últimos 10 años, los dos tercios de países no alcanza 50, mientras Colombia no ha llegado a 40.

La Procuraduría General, en un comercial protagonizado por niños, mostraba que decir la verdad, no hacer trampas en el colegio y no decir mentiras, los hacía correctos, pero decir mentiras y copiarse en los exámenes, los hacía corruptos. Casi nunca pensamos que en los niños comienza a gestarse la corrupción, esos pequeños actos en los cuales los niños, padres y maestros están involucrados, tomar alimento del hermano sabiendo que no le pertenece, pero justificado en que tiene hambre, tomar útiles de su compañero de clase, pero justificado en que le hace falta. Casi nunca pensamos en la necesidad de controlar esos pequeños actos de corrupción, aunque ahora resultan invisibles, crecerán igual que los niños, para ser actos grandes de corrupción del futuro.

La mejor lucha contra la corrupción es educar para ser personas capaces de autocontrolarse, es educar para ser personas transparentes, de no hacerlo, seguiremos año tras año esperando cambios, olvidando que solo cambiando la metodología puede cambiar el resultado.