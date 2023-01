Quince minutos permaneció una ambulancia atrapada entre un sinnúmero de vehículos amarillos que invadían todos los carriles de la Cr 4 en Bocagrande. Quince minutos en los cuales un ser humano probablemente se debatía entre la vida y la muerte. Quince minutos que podrían haber significado una vida con salud o una vida postrado en cama de quien era transportado en ella.

Yo desde el balcón, aterrada veía la maraña de autos, escuchaba los pitos y hacía conjeturas sobre quién iba de pasajero en el vehículo de emergencia cuya sirena gritaba desesperada pidiendo paso ante la desidia de los ciudadanos que conducían los demás vehículos y ni siquiera intentaban hacerse a un lado.

Esta es la historia de todos los días. Y no podemos decir que la situación es solo generada por el turismo que hoy “disfruta” de Cartagena, esto sucede a diario, ya sea por la marea alta o por la exasperante falta de civismo de conductores que se estacionan enfrente al muelle de La Bodeguita a esperar los turistas que vienen de las islas a las 4 p. m. o por el carretillero que no solo se desplaza en contravía, sino que se detiene en cualquier lugar a vender su mercancía o a recoger desechos reciclables. O peor aún, el que se vara víctima de un hueco en la calle y no hace el mínimo esfuerzo por orillar su carro y dejar que haya circulación.

Si nosotros carecemos de civismo, esta ciudad tiene una carencia absurda de autoridad.

No entiendo cómo es posible que si llevamos varios años viviendo estos mismos trancones aún no se tomen medidas serias y oportunas para evitar que salir de la zona turística sea una odisea.

Cómo es posible también, que pagando los impuestos y servicios más costosos de la ciudad, nuestras vías parezcan más una pista de camper cross que la imagen de una ciudad que pretende vivir del turismo.

O que los vehículos deben transitar o mejor dicho, navegar en ríos de aguas negras.

Impresiona también que las playas tengan proporcionalmente más basura que arena y que los carperos ni siquiera tengan el mínimo agradecimiento con el lugar del que reciben sustento y permitan que propios y extraños lleguen a disfrutarlas y a dejar todos los desechos que genera el picnic playero y nadie les exija que las mantengan limpias.

¡Carajo! Pellizquémonos, si no somos capaces de recoger la basura que tan amablemente dejan quienes llegan en las lanchas en los muelles del paseo peatonal, por lo menos exijamos que haya más personal de limpieza. ¿O es que acaso no estamos pagando por ese servicio?

Exijamos que haya soluciones viales que permitan la libre circulación de los carros o que al menos haya presencia de la autoridades de Tránsito.

A todos ellos, desde el alcalde hasta la Policía, los agentes de tránsito y quienes mantienen limpia la ciudad les pagamos nosotros. Tenemos derecho a que haya soluciones prácticas e inmediatas. Hoy hago responsable a todos los que tienen la obligación de ver por nuestra ciudad por cada una de las personas que pierden su vida o su salud en ambulancias atrapadas en el trancón de la falta de civismo y amor por nuestra ciudad que se forma a diario en la carrera 4 de Bocagrande. Pero más responsables aún somos los ciudadanos que terminamos acostumbrándonos a este desastre y solo nos quejamos y no hacemos nada.