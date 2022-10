RAP contra el hambre

Uno de los problemas más agudos del territorio Caribe es la pobreza. De ella se deriva el hambre que golpea como un martillo a miles de personas, hombres y mujeres, niños y ancianos, que no tienen forma de llevar comida a la boca tres veces al día. Sin comida la calidad de vida no existe. Las estadísticas muestran que estos flagelos producen cada vez mayores estragos en muchos sectores. Las muertes por hambre, sobre todo de niños, y especialmente en La Guajira, ya no son escándalo sino reiteración de una realidad que lacera y produce vergüenza.

Cartagena no escapa al problema. Por el contrario, lo ve crecer impotente y lejos de lograr mejoría en el mediano plazo. Los cinturones de miseria están a la vista para confirmar que la ciudad de los rascacielos, hoteles de lujo, gran Centro Histórico, el puerto y la pujante zona industrial, no puede ocultar aquella amarga realidad.

En Barranquilla, sin embargo, las políticas públicas aunadas a la dinámica económica local han logrado combatir pobreza y hambre en población vulnerable. El Pulso Social del DANE dice que en el año último se duplicó el número de personas que dijeron estar comiendo tres veces al día. Del 34.8% se pasó al 68.8%, un salto impresionante. Para el alcalde Jaime Pumarejo el resultado refleja los alcances de proyectos y programas sociales de anteriores gobiernos y el suyo propio, y la dinámica económica de la ciudad. El mandatario lo resume en una frase: “Hemos probado que sabemos cómo derrotar la pobreza”. En cuatro años Pumarejo invertirá nueve billones de pesos en materia social.

¿Sería posible un proyecto contra pobreza y hambre en la región Caribe, vía RAP? Por supuesto, pero la RAP Caribe está adormecida, los gobernadores actuales no le han puesto debida atención (ni siquiera en pandemia) y terminarán pronto sus mandatos. Una cruzada en tal sentido, con política pública regional y participación decidida del empresariado, tendría apoyo del gobierno Petro que enfatiza entre sus prioridades combatir la pobreza y por supuesto el hambre. Es urgente tener un proyecto técnicamente elaborado.

Invertir fuerte en lo social cambia de forma masiva la calidad de vida, hace crecer la clase media y genera confianza en la ciudadanía. Se requiere comprometido liderazgo regional para asumir esa cruzada de enorme impacto social para quitar el hambre a quienes si comen una vez no comen dos, y mucho menos tres veces al día. Caribe sin hambre debe ser consigna.