Razones para la alegría

A pesar de la cantidad de noticias malas y negativas, del ambiente de inseguridad y desconfianza, del incremento de las percepciones de angustia y pesimismo, de la falta de horizontes, siguen apareciendo razones para estar alegres, confiados y optimistas.

En Cartagena y parece que contra todo tipo de obstáculos, se consolidan diferentes proyectos o acciones de personas, que como quijotes, luchan contra enormes molinos y mil obstáculos, y se empecinan en sacar adelante eventos, en especial en el plano de la cultura.

Uno no deja de admirar y maravillarse por la insistencia, por la fe que mueve estos quijotescos proyectos, no tanto por su tamaño como por el ambiente de dificultad que hay en la ciudad, pues es evidente que en nuestro medio, ni en el sector público ni en el privado hay ambientes o disposición para apoyar o sostener acciones en el campo de la cultura. También es claro que casi nunca se buscan beneficios económicos, pues está demostrado que casi todos estos emprendimientos no son financieramente rentables y siempre estarán dependiendo tanto del apoyo familiar, como de los amigos. Tampoco podemos afirmar que estamos en una sociedad que valora y reconoce las iniciativas y propuestas culturales, y aún menos que las sostienen pagando las boletas de estos espectáculos.

Por eso es admirable la labor de una persona o más bien de una familia, como la de Eduardo Jasbón y Claudia Fadul, que solos, contra casi todos, contra la inercia de una ciudad incrédula e insolidaria, contra las evidencias del nulo o precario apoyo del sector público, contra la desazón de no creer en nosotros mismos, se propusieron hace 9 años iniciar el Festival Internacional de Guitarras, que clausuraron hace unos días con gran satisfacción, con enormes logros y con nutrida presencia de artistas internacionales de primer nivel, en diversos escenarios y con casi todas las entradas gratis, con novedades como conciertos especiales para niños y niñas, con innovaciones, como los conciertos abiertos a la participación de todo el que quisiera y con un amplio reconocimiento en medios y ambientes musicales nacionales.

Parece que hiciera carrera la idea de que en Cartagena nos duele el éxito de otros. Está difundido el imaginario de que es más fácil hundir a otros que apoyarlos. Ha tomado fuerza el comentario de que entre nosotros a cada propuesta novedosa le aparecen primero los detractores que los apoyos, y cuando alguien propone una solución o una iniciativa, le aparecen enseguida dos, tres o más obstáculos.

Pareciera que estuviéramos en una carrera por ver cuán rápido se destruye una reputación o una propuesta promisoria. Por eso es admirable y merecedora de todo reconocimiento la labor incansable de Claudia y la actitud protectora, de respaldo y confianza, de Eduardo. Ellos nos dan razones para el optimismo, para la alegría, para creer que aquí también se pueden sacar adelante proyectos en favor de toda la ciudad.

*Sociólogo.