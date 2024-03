RDP: Rueda de “Perrateo”

Las ruedas de prensa en el fútbol profesional colombiano se convirtieron en un “perrateo”, pues algunos periodistas se han olvidado de la verdadera esencia de este oficio, para dedicarse a atacar a los directores técnicos y jugadores de los equipos.

El caso más reciente ocurrió en Santa Marta, donde uno de ellos increpó al técnico del Real Cartagena, Alberto Suárez, por una “rasquiñita” del pasado. “No he asistido a ninguna rueda de prensa, pero hoy me da la papaya. ¿Cuál es el resentimiento con estos colores y con el Unión Magdalena?”, fue la bochornosa pregunta. Es decir que al “periodista” no le interesaba absolutamente nada del partido, ni de los anteriores que se han disputado en esa plaza este año, solamente deseaba esperar que el entrenador del equipo aurirverde le diera “papaya”. Fue a pelear, no a intentar llevarle a su audiencia una información que ayudara a entender por qué en el juego no hubo un ganador.

Un par de días antes, la rueda de prensa tras el triunfo de América vs. Alianza tuvo que terminar abruptamente por un rifirrafe entre el técnico César Farías y dos periodistas. El entrenador argumentó falta de respeto.

Son ruedas de “perrateo” porque algunos periodistas van con el único objetivo de sacarle la piedra a los DT. Otros que ingresan no son realmente profesionales del periodismo, sino que cualquier día crearon una página en Facebook o Instagram y se pusieron a hablar de fútbol, son más bien unos hinchas con un micrófono o un celular, pero sin ninguna noción o estudios en este campo de la comunicación.

Una cosa es la libertad de prensa, en la que tenemos el derecho de hacer preguntas para incomodar al entrevistado con cuestionamientos bien estructurados y fundamentados, y otra es ese protagonismo desmedido que algunos colegas quieren tener en estos escenarios para armar un show irrespetuoso que nada le aporta a la sociedad.

La idea no es ser un periodista que aplauda y solo vea las cosas buenas de un club, las críticas son necesarias, pero no se puede esconder la rigurosidad y la ética para “sacar pecho” como un barrabrava.

Es vergonzoso que ahora se proponga permitir a los directores técnicos que se retiren de la sala de prensa cuando se sientan irrespetados, esta podría ser la excusa perfecta para marcharse si reciben una crítica fuerte, pero valiosa y respetuosa, a su estrategia o planteamiento. El colmo que se esté pensando también en que las ruedas de prensa sean virtuales o se manden las preguntas con anterioridad para que un moderador elija cuáles pasar al entrenador o al jugador que lo acompaña... huele a censura.

Las ruedas de prensa tienen que ser en vivo y presenciales, lo que no se debe permitir es boicotearlas y dañar el trabajo de aquellos periodistas que sí entienden para qué están hechas. La Dimayor, sin duda, debe revisar mejor sus filtros de acreditación.

*Periodista y profesor. Magíster en Comunicación.