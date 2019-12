Reacción errática

Me cuesta mucho trabajo entender que un peaje cause tanto malestar en unos pocos, que, como sucede casi siempre, generan más ruido que la inmensa mayoría silenciosa. Mucho enojo, rabia, juicios a priori y acusaciones de corrupción.

Casi tanta rabia como la de la marcha de quienes desean menos obligaciones y más beneficios del Estado. Muy pocas razones, algunas sin fundamento alguno, como cuando se trata de ocultar las verdaderas. Toca adivinar qué no les gusta: si el Corredor Portuario, la Quinta Avenida, que en hora buena le colgaron al proyecto principal, o la financiación. Si es lo primero, entre las voces que se alzan no se identifica ninguna de la Zona Industrial de Mamonal (ZIM), donde se desarrolla el grueso de la obra; sin embargo, sí, de un reducido grupo de mangueros, el barrio que recibirá, prácticamente gratuito, el mayor beneficio.

La financiación es solo un argumento sin peso alguno, porque el peaje lo pagarán principalmente las mulas de carga, y los funcionarios que trabajan en la ZIM. A los mangueros poco les toca cruzar los puntos de recaudo; pero, sí verán descongestionarse las vías internas del barrio. Otras formas posibles de financiación serían: a) con impuestos nacionales o locales, que son de todos, quitándole cupo a otras obras donde no es posible recuperar el capital, por ejemplo, la Vía Perimetral; b) por valorización, que ahí sí, golpea ‘duro y a la cabeza’ de los mangueros, y c) incrementando el Impuesto Predial.

En una obra de esta envergadura siempre se requerirá un concesionario, mínimo para la operación y mantenimiento. ¿Cuál es el problema si alguien, además de elaborar el proyecto se ofrece a construirlo con recursos propios, y recuperarlos ‘gota a gota’ durante 20 años o más, y si, para quienes le pagan, es dinero de bolsillo; una fracción de lo que cuesta un galón de gasolina, ¿o el valor de una fruta pequeña? No señores, no son razones, no hay dos que ofrezcan tanto, aquí hay algo más.

En ‘Peajes’, una columna publicada por este diario en julio del 2017, anoté que “La construcción de infraestructura pública, siempre que sea posible, es decir, explotable económicamente, se realiza mediante lo que se conoce como APP: el Gobierno aporta una parte, y los particulares otra, que recuperan mediante el cobro por su uso, o peaje. Aunque no exento de corrupción, es un esquema muy usado desde que se detectó que ningún particular tenía los recursos, ni el respaldo financiero para participar en las licitaciones de la Ruta del Sol, y el Gobierno tampoco”

Alguien habló de daño ambiental; pero, ¿acaso no están arrancando mangle y rellenando la Ciénaga de Las Quintas, y el Caño Bazurto, desde hace años? La única forma de frenarlo es con una vía que demarque el cuerpo de agua, y limite los lotes en la ribera. ¿Se atreverá el concesionario a revisar cada una de las escrituras de estos predios, para que el Distrito pueda recuperar tierra que le permita construir la vía?