Reactivación de otra manera

Quién pudiera creer que el ascenso vertiginoso de la ciudad Heroica se convirtiera en un descenso macabro y solitario del turismo que presenta la soledad de sus calles y vacíos caserones que asustan a todo el que pueda observar.

Los demonios sueltos y las almas en penas se entrelazan en una lucha constante en donde la vulnerabilidad les ha importado un pito, haciendo valer su esencia y acabando cada día la oportunidad.

Cada acción es personal, no se ven movimientos de solidaridad y de conjunto, muchos quieren llevarse los títulos individuales y les basta solamente con enunciar, eso satisface el ego y no hay una decisión de ciudad. 46 mil desempleados, más de 150 locales abandonados, más de 30 hoteles cerrados y 250 mil familias desesperadas y cada quien en su andanza como si nada.

La ciudad necesita ser abrazada en un solo tono de voz y una mirada hacia el horizonte, no se trata de justificar sino de entender en la intranquilidad, hoy no son solos los estratos vencidos ubicados en uno, he visto a los del 4, 5 y 6 llorar sin medida, el virus no distingue sociedad, la situación no permite calibrar, y por eso hemos propuesto un frente de unidad con alcalde, Cámara de Comercio, Cartagena Como Vamos y Concejo, no más para que redacten una encuesta virtual que contenga la situación actual de los empresarios y la gente de ciudad, y saber cuántos hay bajo su responsabilidad, cómo vive si no puede devengar, cuánto por servicios públicos tiene que pagar y cómo hace para sus hijos educar .

Nuestros gritos se ahogan en 4 paredes, los dedos te señalan sin preguntar mientras otros con otras vestimentas distintas se aprovechan de la ciudad. Las investigaciones deben continuar, no importa quiénes tengan la responsabilidad, si finalmente la ley los puede señalar, pero, no es el momento de confrontar, lo que viene es peor a esta actualidad, el hambre caminará las calles y mucha más gente morirá si de la teoría de la reactivación no la llevamos a la realidad, hay un proyecto que cursa en el Concejo para que se pueda armonizar, gremios, sindicatos, vendedores, academia, políticos y muchos más, para las reformas que desde ya hay que elaborar, excepción y rebajas de tributos, control de la facturación de los servicios públicos, ajustes para activar la construcción, endeudamiento para la inversión, guardar lo de conectividad para el viajero poder asegurar y fortalecer la salud de cada localidad en donde convenga.

Recibida la encuesta ajustada en sumatoria, nos debe dar una aproximación a la verdad y entonces la industria, el turismo, la construcción, el puerto y todos los demás asumamos compromisos de un plan que todos debemos redactar para que Cartagena en meses venideros no se sumerja en la calamidad.