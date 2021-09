Reality a la colombiana

No suelo ver televisión y sin embargo el pasado domingo, resulté conectada con el reality de cocina en el que concursan personas que son reconocidas por algunas habilidades artísticas y otros por su destacada belleza. Al igual que el resto de televidentes, asistí a un desafío en el que se disputaban quienes tendrían que enfrentarse en un nuevo reto de eliminación. De repente, resultó ser un angustiante episodio en el que una participante optó por la “estrategia” de no poner todo su empeño y destrezas al servicio de su equipo, contribuyendo de manera indirecta al triunfo del otro grupo en el que se encontraban sus amigas. Esto por cuanto ella tenía inmunidad y en ese caso el fracaso no afectaba su permanencia en el programa. Más allá de lo que parece un tema superfluo, quiero estimado lector compartirle que de inmediato sentí un profundo hastío del que no me recupero. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que sucede en este país en todos los escenarios, especialmente donde se gestionan y administran los intereses de los colombianos. ¿Cuántos funcionarios omiten sus deberes legales para que otro gane, impidiendo que gente honesta participe de forma transparente? Y recordé cómo nuestros congresistas se conectaron virtualmente a la sesión de moción de censura de la exministra Abudinen omitiendo su deber de votar (evitando comprometer sus intereses particulares y su capital electoral); también pensé en Jennifer Arias, presidenta de la Cámara que lleva más de 1 mes aplazando la firma de un proyecto de ley que reduce las vacaciones de los congresistas de 4 a 2 meses; y así mil ejemplos más. Nuestra realidad nacional es la más entretenida de las narraciones, donde se experimentan verdaderos giros dramáticos. ¿Qué tal el expresidente Pastrana presentando en la Comisión de la Verdad una vieja carta en la que Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, decían haber entregado dinero a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994? ¡Sí! esa en la que hasta el Pibe decía: con Samper todo bien, todo bien. Y luego aparece otra carta de los mismos hermanos Rodríguez donde expresan que el mismo Pastrana usando el chantaje de extradición logró en su mandato que guardaran silencio sobre la corrupción que permeó a su vez su propia campaña. Hoy siento que lo mejor que nos puede pasar es que lleguemos al punto en que el programa lleno de mini disputas con altas dosis de narcisismo entre vegetales y proteínas fuera lo más impactante de nuestra cotidianidad. Que la única preocupación fuera si apagaron o no un fogón en un show televisivo. ¡Pero no! nuestras dinámicas políticas superan cualquier ficción o libreto. ¡Y Colombia sigue perdiendo!

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho.