¿Recuento electoral?

Si hay un tema sensible y delicado en nuestra sociedad, es el político; los ciudadanos sabemos que las elecciones son el mejor escenario y la oportunidad de oro donde se patentiza la posibilidad de escoger voceros, a pesar de que históricamente ha sido alimentado con una profunda desconfianza hacia las instituciones y los procedimientos con que se lleva a cabo tan importante cita, sobre todo si recordamos las reiteradas veces en que incluso los muertos han acudido a las urnas.

Esta realidad no ha sido desconocida por el legislador y por eso la reglamentación en lo relacionado con estos temas electorales no solo ha sido detallista, como suele pasar con nuestra producción normativa, muestra fehaciente de la herencia positivista de nuestro ordenamiento jurídico, sobre la que no nos vamos a detener- sino que ha sido minuciosa y pormenorizada hasta el punto de fijar hasta el día y la hora en que deben iniciar sus labores las comisiones escrutadoras, por ejemplo. (art. 160 C. E.).

Por eso es que resulta asombroso, por decir lo menos, lo sucedido con el escrutinio de las pasadas elecciones del legislativo, que no son más que un episodio de esta historia que cada día se escribe con distintos tipos de letra y a diferentes ritmos. Me refiero a la increíble propuesta – que obviamente no vio la luz- del mismísimo registrador de hacer un “reconteo” general de los votos al Senado.

Demuestra un evidente desconocimiento de las normas que regulan el asunto, donde se establece con claridad, incluso en el mismo instructivo de la Registraduría, que el recuento procede siempre que se señale de manera clara, precisa e inequívoca las mesas, puestos y zonas donde se pretende hacer una revisión. Además, establece la norma (C. E.) quiénes pueden solicitar el recuento de votos (los candidatos, sus apoderados o los testigos) y los plazos en que deben hacerse estas reclamaciones.

En todo caso, si hubiere, porque es posible, algún reparo al proceso electoral, se deberá discutir ante juez competente. Así lo establece el art. 139 del CPACA: “...En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección...”.

Por todo lo anterior, no podemos menos que advertir que flaco favor le hacen a nuestra adolescente democracia las voces que esputan discursos incendiarios que llaman al desconocimiento irresponsable de las instituciones y las formas jurídicas, porque pueden asustar y confundir hasta al administrador de la actividad electoral colombiana.

*Docente universitario.