Recuerdos de Chichi Guerra

La gente gritaba que se había ahogado, en el bote solo regresó Nando Pareja. Por la terraza Miramar de Manga se congregó una vez más la vecindad, en esta ocasión no fue por la captura de un tiburón, como sucedió con el gordo Paz, cuando encima de una boya protegió su vida al zozobrar su bote. Eduardo Mejía, su compañero, del lado opuesto de la boya, gritaba que la carne fresca estaba en el otro extremo. Fue cuando la balanza puso al gordo a merced del tiburón. Por fortuna, unos infantes de marina llegaron y con arpones sacaron al escualo. Ahora sucedió un incidente trágico al caérsele la cachucha en la bahía a Gabriel Gutiérrez de Piñeres “Chichi Guerra”. Se tiró del bote a recogerla en medio de una fuerte brisa. Los canaletazos de Nando Pareja no tenían la contundencia para enfrentar la corriente. Viendo que “Chichi” no salía a la superficie, empezó a gritar pidiendo auxilio, pero no había nadie cerca y temiendo algo fatal, regresó a la orilla. Unos buzos de la base, por fin encontraron su cuerpo, pero todo fue en vano. “Chichi Guerra” había muerto. No demoraron en llegar “los Chinches” reclamando el bote que les habían alquilado. “Los Chinches” vivían en las colonias, un sector por el Terminal marítimo donde había cabaret y las trabajadoras sexuales se acercaban por la bahía -yo creo que cuando se iba el agua, se lavaban allí con agua salada-.

La muerte de “Chichi Guerra” causó mucho pesar en Manga. Los Gutiérrez de Piñeres habían llegado de Mompós. Su padre era uno de los herederos de la Hacienda Las Cabezas, dentro de cuya extensión quedaba El Paso, donde nació Alejo Durán, quien con su padre Nafer trabajaron en la finca. Hubo un músico en el Paso conocido como Chichi Guerra y los hermanos de Gabriel desde niño lo llamaron así.

Hoy recordando aquel trágico suceso, les traigo estos versos cocinados en la terraza Miramar de Manga.

Chichi Guerra

Se fue la vida en un instante

Apenas el sol los saludaba

Una María Mulata observaba

Al capitán y a un acompañante.

Su bote rústico obra artesanal

Eran tiempos llenos de jolgorio

Cuando la ciudad era villorrio

Y lo más importante el Terminal.

Aventureros el mar los cautivaba

Pescadores de pargos y mojarras

En el muelle soltaron las amarras

A canalete el viejo bote navegaba.

Una brisa fugaz la gorra arrebató

Nando Pareja no logró alcanzarla

Chichi Guerra se lanzó a buscarla

Y el mar, aquel mar, se lo tragó.

Hoy recordando al niño capitán

El mar de la bahía viste de luto

A pesar del dolor damos tributo

Con los paseos de Alejo Durán.