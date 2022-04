Todavía seguimos indiferentes ante las amenazas del deceso paulatino de los ecosistemas y nos hacemos los que entendemos la problemática, pero nos cruzamos de brazos porque quizá esa catástrofe no la viviremos en carne propia los avanzados en años. Todos deberíamos ser amonestados porque, como ciudadanos, aunque no tengamos la solución, sí estamos en la obligación de seguir peticionando a los que sí pueden lograr que se obren los milagritos para resarcir el daño que el mismo hombre en su constante movimiento de torero, le hace el quite a lo que debe cambiar urgentemente. Y cuando leo en las noticias de este 23/04 en El Universal “Con el megaproyecto del Dique se pretende recuperar los ecosistemas y reactivar la economía en la región Caribe, quiero contarles que sentí como si me hubiese ganado el Baloto y después de tan magnánima emoción recordé que jamás compro loterías ni me gustan las apuestas ni los juegos de azar, pero pasé a la siguiente página y vi la foto de nuestro presidente Duque y leí unas afirmaciones que me tienen soñando: “Y hoy podemos decir que serán adjudicadas las obras”. Este es un proyecto de adaptación que cambiará la calidad de vida de los habitantes. Es un proyecto de gobernanza y protege la competitividad de Cartagena porque yo creo que a la ciudad hay que verla, a corto, mediano y largo plazo, ya que representa el 50% del PIB turístico del país. Señor presidente, que su sueño que es el de la mayoría, se haga realidad porque no es posible que de tanto y tanto recaudo no existan partidas que incluyan de manera prioritaria el inicio y desarrollo de este proyecto que será benéfico para el ecosistema y para los habitantes de muchas regiones de Colombia. Gozarse de Cartagena que sobrevive por inercia si la podemos señalar de algo, merece la mirada comprometida y avalada para que finalmente se dé inicio al llamado imperante de necesidad. De consultas y más consultas se sigue llenando la pila mientras el sedimento hace de las suyas, de consultas y más consultas se siguen rifando el sí y el no de provechos de los interesados. Y como hablamos de sueños y de canal, no podía dejar de citar a Calderón de la Barca en su obra “La vida es sueño”, de donde toma mucho del Mito de la caverna de Platón “el hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo en una cueva de la que solo podrá liberarse haciendo el Bien; únicamente entonces el hombre desistirá de la materia y llegará a la luz”. Y entre ese despertar, Calderón en su obra desarrolla en su personaje Segismundo, que vive en una cárcel y en la oscuridad por el desconocimiento de sí mismo, su argumento. Calderón, muy cabalmente, adoptó la forma del drama filosófico para abordar un gran caudal de temas confluyentes y describe los progresos que realiza el hombre y la humanidad entre desengaños y deseos. Sueño realidades Dr. Duque.

*Escritora.