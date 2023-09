Reflexión desde la academia: Turismo sostenible para Cartagena de Indias

De la ciudad segura y cívica de la que se hablaba en los años 60 y 70 ya no queda sombra. Esta marca de ciudad fue construida sobre la base de valores de bisabuelos y abuelos que reproducían conductas enseñadas con el ejemplo y la escuela complementaba, para dar seres humanos trabajadores y emprendedores respetuosos de lo ajeno y serviciales.

El deseo de servir y ayudar al extraño y al prójimo era el comportamiento de chicos y grandes. Esta Cartagena de Indias añorada por todos vuelve a ser la plataforma social y participativa de todos los ciudadanos sin exclusión, para construir una marca de ciudad que nos identifique para atraer nuevamente el turismo nacional e internacional, contamos, gracias a Dios, con la historia, la cultura, los paisajes más lindos de la Costa Caribe y su gente trabajadora.

El proceso de integrar a todos los actores del turismo a una gobernanza capaz de entender el momento que estamos viviendo es el comienzo de los grandes cambios estructurales que necesitamos intentar para decirle al mundo #CartachoOpen, sinónimo de amabilidad, respeto y servicio.

Las voluntades unidas para construir ciudad en una nueva Cartagena decidida para superar retos y desafíos del mundo inteligente, ecológicamente sustentable y sostenible, con ciudadanos activos, conscientes y consecuentes a quienes les duela la ciudad y que dejen a un lado el egoísmo, la envidia y el conformismo.

Hoy estamos llamados a marcar la diferencia con otras ciudades del litoral Atlántico que están avanzando más rápido que nosotros y que son ejemplo de pujanza por la reconstrucción del tejido social. La gente es lo más importante, no las obras. Obras con gente sin identidad y pertenencia no duran nada, su conservación y memoria quedan en el olvido. Utilizo palabras de Carlos Vives: “La Fantástica, sí; la tierra del olvido, no.

El primer paso es entender qué ha sucedido con el lenguaje del cartagenero para atender a turistas, marca mucho las palabras fuera de lugar y la trampa en la prestación de servicios en las playas insulares y continentales; si superamos el lenguaje de viveza y los altos precios en alimentos y bebidas, daremos un gran avance en la cultura ciudadana del nuevo cartagenero.

El turismo está de cuidados y nosotros, los ciudadanos comprometidos, aportamos nuestro granito de arena para sacarlo adelante. Se propone un gran evento de consenso y transformación cultural para un turismo sostenible. #OpenSpacedelTurismo