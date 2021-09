Reflexiones personales

Recorro el anillo vial y mis luchas, avances y decepciones, los cientos de denuncias e investigaciones, el tiempo de vida dado a la causa y la insistencia de lograr el difícil acuerdo que en defensa del Patrimonio Natural, consolide la unión de ciudadanía y los órganos del Estado. Falta tiempo y la Cumbre de Poderes que tanto se requiere. Da duro ver el portón de la ocupación ilegal de Bohórquez, quien 18 años después sigue allí pese a que en 2003 el Tribunal le ordenó extraer los rellenos, demoler las sabaleras, restaurar el flujo de las aguas, reforestar con mangle, demoler la infraestructura, sacar los escombros y desalojar para el restablecimiento ecosistémico.

Con nomenclatura, el espacio público fue sabalera, caballeriza, bloquera y expendio de materiales de construcción. Drácula administrando un banco de sangre.

Los intentos de la Alcaldía, Procuraduría y Cardique de sacarlo los ha frustrado la abogada del grupo de expertos en ocupación ilícita. Junto con la impunidad Bohórquez y otros en el islote de manglar colindante con caño Luisa “presumo” agencian la deforestación y posibilitan ventas. De las 10 ha que existían en 2007 queden 5. Al igual que en Tierra Baja y Puerto Rey se ve la mezcla de la necesidad de suelo de expansión y los negocios. La “inmobiliaria ilegal” provee relleno y ladrillo rojo al sector El Puerto o el Tiburón en La Boquilla. El delito de deforestación y el Ecocidio son evidentes, imploro que la Fiscalía impute a promotores y su clan. La Policía el 7 de agosto detuvo 3 ciudadanos en flagrancia, puestos a disposición del fiscal de turno los dejó en libertad. Uno era comprador. ¿Quién le vendió? Pienso en la Sentencia 1727/2016 en que gracias a una tutela la Corte Suprema revisó e invalidó una prescripción porque los bienes de uso público son imprescriptibles y no caduca la acción judicial por ser Patrimonio de la nación. Luego de recuperado hoy está invadido. En la margen izquierda muchos no son boquilleros y operan negocios comerciales al lado de boquilleros que reclaman confianza legítima y levantan las sentencias de la Corte que dicen que al recuperar los bienes de uso público hay que garantizarles vivienda digna. Preocupa que Punta Boquerón ya muestre cicatrices de invasión, y no puede permitirse. Remato con Las Américas y remito a la Resolución 142 del 2021 de la Dimar, que reconoce validez a los títulos de prescripciones y la venta de Edurbe.

Destaco la resolución de Cardique que como norma superior jerárquica y determinante ambiental ordena acotar la Ronda Hídrica, es decir, la faja paralela a la línea de mareas máximas o al cauce permanente de las ciénagas, los caños y lagos hasta 30 m. Si bien hay zonas construidas no continuarán creciendo y tengo fe que primará el interés general o la función ecológica de la propiedad.

*Abogado ambientalista y comunicador.