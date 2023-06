Área metropolitana - región

Hace pocos meses, dos excelentes amigos me regalaron un libro de casi 300 páginas sobre el proceso de construcción de la Ciudad - Región Ampliada; un trabajo que estimo duró por lo menos cuatro años e involucro 5 universidades: una pública y cuatro privadas.

Movilizó a amplios sectores de la sociedad civil, a todos los municipios del área de trabajo, a innumerables instituciones públicas y privadas desde el nivel central, empezando por el Departamento Nacional de Planeación; a varios ministerios, a organismos de cooperación internacional, uno de los cuales financió casi todo el proceso y en un trabajo inclusivo, transparente y horizontal se fue a toda clase de actores y comunidades, se escuchó, deliberó e incorporó sueños, expectativas y aspiraciones en un trabajo que se convierte en el soporte y la guía, tanto para la planeación de corto como de largo plazo, para la orientación de los planes de ordenamiento territorial, como en general para casi todo lo que una sociedad necesita, para diseñar y actuar en función de transformar el presente para un futuro mejor. Pero para no seguir generando expectativas, les debo decir que se trata de la ciudad de Cali. La lectura de ese texto, pero en especial la comprensión del proceso me generó frustraciones por lo que no hemos sido capaces de hacer, como ilusiones por todo lo que podremos hacer, considerando la magnitud de retos que tenemos hacia adelante, en especial cuando en escenarios como el foro ‘Cartagena 490 años’ se presentaron proyectos que conciben la ciudad en un amplio contexto espacial. Es hora de adelantar una evaluación de lo que ha sido el intento de construir el área metropolitana, tarea en la que nos ilusionamos hace más de 25 años y en la que hoy no tenemos información de su avance.

Hoy es comprensible, en todos los enfoques teóricos acerca de las ciudades, que éstas son cada día más insuficientes como unidades productoras, más dependientes de su hinterland o área de influencia, más vulnerables a fenómenos externos, generadora de impactos y conflictos ambientales, pero de otra parte debe atender todas las demandas de su población, de sus actividades productivas y en especial propiciar la garantía de los derechos y del bienestar de su población, tanto hoy como hacia el futuro.

Los conflictos que ha experimentado Cartagena con el suministro de agua, los impactos del Canal del Dique, la migración interna, la expansión física, la red vial que le conecta con la nación, la función de los puertos que reciben y despachan bienes tanto al interior como al exterior, y otra serie de funciones que ya no caben en su espacio urbano, demandan con urgencia que asumamos la tarea de retomar el área metropolitana en su enfoque administrativo o el de la ciudad región en sus alcances funcionales. Como en otros aspectos, aquí tenemos un punto fundamental para que lo consideren en los siguientes meses quienes aspiran gobernar y legislar para la ciudad.

*Sociólogo.