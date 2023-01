Reinados: violencia simbólica

En fechas de fiestas a lo largo y ancho del país con las que se busca celebrar la identidad cultural de las regiones, realzar su diversidad gastronómica, musical y demás; inevitablemente se ha renovado el interés de muchas mujeres en cuestionar el papel de nosotras en estos eventos. Hemos procurado construir sociedades más iguales, de respeto a la dignidad humana; pero siguen anquilosadas en unas prácticas mal llamadas costumbres o tradiciones que no reflejan empatía ni compromiso alguno para erradicar las diversas formas de violencia simbólica posibles. Por el contrario, continúan perpetuando discriminación frente a las personas afrodescendientes y en especial sobre la mujer y las niñas. En un aparente trauma no superado; las sociedades latinoamericanas persisten en sus celebraciones, incluida las de independencia: nombrar reyes y reinas. ¿Qué es lo que extrañamos de la época colonial que todo pueblo, tubérculo, legumbre y fiesta necesita una monarca? Mucho se ha dicho sobre la cosificación de la mujer en esos eventos y la consecuencia inevitable de reproducir e incentivar los estereotipos de belleza impuesto por la cultura hegemónica. Me resulta muy violento que aún se pretenda enseñar a generaciones enteras cuál es el modelo de mujer a seguir: sonriente, delicada, tierna, sensible; y por ello uno de los motivos de mayor escándalo ha sido la reciente incorporación de mujeres trans en estas competencias. En muchas intervenciones he escuchado que ¡la belleza no es violencia y que son nuestras costumbres! Sin embargo, han sido montones de comentarios racistas y machistas que se escuchan por parte del público que los presencia y que denotan que hay mucho por educarnos como sociedad. Si la idea es que estas mujeres sean embajadoras, que trabajen de la mano con las administraciones locales para realizar labor social y fortalecer la cultura y el folclore, ¿cuál es la participación de las mujeres en la escena musical y cultural de esas fechas? ¡Es más! Baste recordar las pasadas Fiestas de Independencia de Cartagena donde incluso algunas candidatas tuvieron que realizar el desfile a pie porque las carrozas no tenían revisión tecnicomecánica, muchas manifestaron sentirse humilladas, pero perseveraron hasta el final en su propósito, por los distintos motivos que tenga cada una para ello. ¡No es un ataque a las mujeres que ven en estos certámenes oportunidad personal, si es que hay que aclararlo! Pero sí un llamado a dejar de llamar tradición a algo que en esencia no lo es; con la esperanza de que así como se ha avanzado con la prohibición de la tauromaquia caminemos juntos en consciencia hacia la eliminación de todas las formas de violencia y de discriminación.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.