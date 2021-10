Reinterpretación histórica II

Desde niña escuchaba que la historia era en general contada por el vencedor. Siempre me pareció una afirmación curiosa pero me resultaba fácil aceptar que después de las cruentas batallas sobre las cuales se han construido los estados solo quedarían con el poder de narrativa los dueños del triunfo militar. En ese orden de ideas comprendiendo que la historia se estructura desde la lógica de vencedores y vencidos habrá quedado siempre por fuera una memoria tan auténtica que no ha debido desconocerse, mucho menos en nuestro país. Este como episodio colectivo resulta del descontento a la persistente discriminación racial en los Estados Unidos que, a partir del asesinato de varios afroamericanos, especialmente George Floyd, desencadenó en una respuesta global conocida como Black Lives Matter. No obstante, en nuestro país adquirió otra connotación y se empezaron a oír voces valientes que dan sentido a esto que pareciera ser simple vandalismo. Y no lo digo alentando este tipo de eventos, sino con la intención de expresar que responden a un reclamo social no atendido y que requiere una gestión adecuada por el Estado. “Nuestra memoria fue saqueada en ese proceso que se llamó conquista, que para nosotros se trató de una imposición, de una invasión. Por eso buscamos reivindicarla”, afirmaba en un evento la señora Francia Elena Yalanda, indígena Misak. En el sentir de estas comunidades, estas estatuas traen dolor y tristeza para el pueblo Misak. Y resulta maravilloso cómo en este caso se han propuesto como colectividad repensar el pasado. Lo cual es determinante porque sin dudas de este también depende el futuro. Así que “derribar estatuas se convierte en un acto simbólico para deshacer lazos de terraje y latifundios. Cuando se logra esa ruptura, se genera un proceso interno de recuperación identitaria. Volver a recuperar la raíz, para recuperarlo todo”, explica la investigadora Alhena Caicedo. Creo querido lector que al final de cuentas estamos asistiendo a lo que se traduce en un reclamo de reescritura de la historia que implica una disputa de fondo sobre los lugares, las personas, etc. que hacen parte de esas narrativas “no oficiales” y que no por ello son menos veraces o valiosas. En el Marco Constitucional actual que ha reconocido una deuda histórica con diversas minorías y que consagra como principios fundamentales la diversidad cultural y étnica, y entendiendo que la memoria se construye, que no es estática y que en nuestro país adicionalmente coincide con un proceso de paz que ha permitido un ejercicio de recuperación de ciertas luchas y de una memoria histórica del conflicto propio; este es un proceso no solo necesario sino obligatorio por ser un tema de Justicia.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.