Reiventarse...

Nunca había escuchado tantas veces esta palabra.

Creo, en este caos que vivimos, su significado ha perdido todo sentido... si es que alguna vez lo ha tenido... porque si la buscas en el diccionario de la Real Academia Española ¡no existe! Se encuentra la que se podría decir, su hermana mayor, la palabra inventar.

Entonces si unimos el significado del prefijo Re que indica repetición, e inventar, que quiere decir crear, idear podríamos decir que nos invita a volver a crear.

Tengo que confesar que es una palabra que además de no estar en mi léxico; hoy que tanto la leo y la escucho me genera cierta incomodidad. Es más, realmente la odio.

Se ha vuelto la muletilla para decirnos que estamos mal como estamos. Que tenemos que ser diferentes, que todo lo que hemos hecho no sirve.

El significado que tiene la palabra es “hacerse de nuevo”; aquí me cuestiono: ¿Tendremos que hacernos de nuevo para progresar?, ¿ni un ápice de nosotros servirá para mejorar un poco la sociedad?, ¿estuvimos todo el tiempo errados? Es un rotundo no.

¡Y lo concluyente de esto consiste en que no es momento de hacernos nuevos, es momento de sacar lo mejor de lo que ya somos! Es momento de demostrar que vale la pena cada día de lo que hemos vivido.

Que si de eso sale una nueva y mejorada realidad... ¡maravilloso! Pero por favor ya dejemos de pensar que somos una serie vencida, no calificada para el éxito, solo porque este momento de vida no va como lo esperamos.

Es pues la raza humana, luchadora de nacimiento, el reflejo para los creyentes, de un Dios a su imagen y semejanza.

¡No sigamos tragándonos el cuento que ahora tenemos que ser otros! ¡No!, ahora es momento de sacar lo que siempre ha estado, eso que nos ha sacado del barro antes, lo hará ahora y lo seguirá haciendo.

Y eso, eso cada uno lo tiene que encontrar en su película de vida. Lo verá en repetidas escenas que no se sabía cómo iban a terminar, pero lo hicieron con el final feliz que queríamos. Lo verán en lo que salió en aquellos momentos de intenso dolor y nos dio la fuerza para seguir.

¿Ahora lo entiendes? No tienes que ser alguien distinto a lo que ya eres; tú mamá no te puede volver a parir, no puedes volver a dar tus primeros pasos, ya tienes la edad para correr por lo que quieres.

Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, es momento de usarlo.

*Profesional en finanzas y negocios internacionales.