‘Los negros y las negras cuentan’, se llama el taller mediante el cual el Ministerio de Cultura apoyó a la Corporación Pilas Colombia y a su director Edwin Salcedo, quien en conjunto con profesionales de alto nivel nacional e internacional, como Daniel Ayala y Ramsés Ramos, le apuestan a que escritores, periodistas, dramaturgos y realizadores audiovisuales del Caribe colombiano, se encaminen a crear series web, para la televisión y otras pantallas, cuyos contenidos sean las historias de la diáspora africana, que el mundo muy poco conoce.

Son muy pocas las producciones audiovisuales que cuentan las historias del pueblo afro, desde un punto de vista que no sea el del negro como entretenedor de la vida de los otros. La mayoría insiste en seguir robusteciendo la imagen del negro bailador, tamborero, deportista, sirviente y sensual, como si esa etnia no hubiese sido capaz de hacer aportes valiosos en las ciencias, la política y la educación.

Si se acepta que la historia la escriben los ganadores (élites, generalmente no negras), el enfoque del rol del negro como entretenedor sería comprensible, puesto que son las élites las preponderantes en los espacios de toma de decisiones; a la vez, propietarias de los medios de comunicación y, por lo tanto, su interés radica en exaltar la memoria hegemónica blanca en lo social, económico, político y cultural.

También es cierto que hay historias que no cuenta la Historia, lo cual no significa que lo que vayan a contar los realizadores de series web deba remitirse únicamente al pasado, dado que muchos acontecimientos contemporáneos y urbanos tienen a negros como protagonistas, que no logran despertar el interés de la élite blanca.

En los años 70 la telenovela ‘Vendaval’ tenía un personaje llamado ‘El negro Acuña’, representado por el locutor Juan Harvey Caicedo, a quien le embadurnaron el rostro de alguna sustancia que la televisión en blanco y negro hacía que luciera con el color correspondiente.

Aparte de eso, la historia giraba en torno a la zona bananera del Magdalena, con la música vallenata de fondo, pero el único actor caribe era Franky Linero, quien representaba a un gringo. Los demás eran actores cachacos haciendo de costeños. La misma táctica se usó en ‘La pezuña del diablo’, donde el actor Ronald Ayazo asumió el papel del esclavizado ‘Diego León’. Ambas representaciones remitían al negro sometido por algún poderoso.

Entonces, son los negros y los indígenas, entre otros grupos marginalizados, los llamados a contar sus historias desde sus propios puntos de vista, pero evitando, a toda costa, reiterar el esquema desgastado del personaje segundón, sirviente y entretenedor.