Relatividad y flexibilidad

Cada vez es más frecuente observar cómo dos condiciones de la física y de algunos elementos de la naturaleza se van haciendo presentes en la vida cotidiana de personas y de sociedades, cómo se van acomodando a circunstancias personales y se va justificando lo que no es justificable, se va haciendo normal lo que no es, y se empieza a considerar como legítimo, lo que no tiene la menor posibilidad, por lo menos en sociedades con unos mínimos de decencia, de legitimarse.

Es casi inconcebible ver cómo personas y lo peor, algunas instituciones y gobernantes, van ajustando y justificando comportamientos y conductas a una supuesta relatividad de los valores, creencias, comportamientos y convicciones. Cómo se trata, apoyándose en vacíos, dudas o expresiones ambiguas, de hacer pasar como una simple decisión personal lo que con seguridad esa misma persona en otras circunstancias no lo hace o no acepta.

Lo primero es considerar, que algo que en todas las culturas conocidas es privado, íntimo y en algunas comunidades practicado solo en la noche o en medio de las más extremas condiciones de reserva y aislamiento, se intenta justificar como un simple deseo personal, de cumplir un capricho o una satisfacción personal. Es inaudito pretender justificar, bajo el falso argumento de que socialmente se toleran otras conductas, como la desnutrición infantil o la muerte de niños por hambre, acciones que pasan la línea del código penal y que tienden a fortalecer la imagen de la ciudad como un destino para turismo sexual en cualquier condición o con cualquier persona.

Tampoco son aceptables los continuos argumentos o explicaciones de dirigentes públicos y dignatarios de presentar como lógicos o normales cambios en la percepción de lo que no es correcto social o legalmente, lo que se expresa claramente como una flexibilización de valores sociales, que han sido esenciales en la construcción de una cultura y de una ciudad. No es posible que públicamente se cambie la valoración de los hechos dependiendo de quien los realiza, si es amigo o conocido mío o hace parte de los valores de mi grupo. Este relativismo y flexibilidad moral y ético no se puede justificar por afirmaciones, como el de “que casi todo el mundo lo hace”, o que “cada día son más frecuentes en las redes y medios digitales”, o que “me llegaron por Tiktok o por WhatsApp y me generaron risa y así los reenvío, y por lo tanto en eso no hay nada malo”.

Lo peor es que no se ve, con poquísimas excepciones, ningún pronunciamiento, sanción o rechazo por este deterioro y relajación de valores, estéticas o principios, que en el fondo van debilitando soportes de una sociedad, como la confianza, el pudor, o la decencia. Si sobre esto no hay un pronunciamiento masivo y drástico, lo que vendrá no debe causar sorpresas.

*Sociólogo.