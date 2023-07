Resistencia a la renovación y cambio

A los seres humanos, cuando avanza la vida, nos cuesta asumir cambios que generen alternativas distintas a las que hemos estado acostumbrados por años. Desde cuando Juan XXIII anunció la convocatoria de un Concilio para abrir las ventanas y las puertas de la Iglesia para una renovación que respondiera a las situaciones de mundo actual, se han ido creando, en algunos sectores de la Iglesia y de las sociedades, movimientos o propuestas contrarias a esta renovación y a los cambios que la misma pide y exige a gritos.

No nos debe extrañar que hasta alguno que otro cardenal de la Santa Iglesia se rasgue las vestiduras y se duela del desmonte de una comprensión de la Iglesia como la sola jerarquía, en un esquema piramidal donde el laicado ocupa el último lugar. Ciertamente que el giro eclesiológico hecho por el Vaticano II hacia una comprensión y vivencia de la Iglesia como sacramento de comunión, pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, es el que fundamenta y da sentido a la sinodalidad como el caminar juntos, los seguidores y seguidoras de Jesucristo, escuchándose y evangelizando en virtud de la sacramentalidad bautismal. Esa es la propuesta del sínodo para la Iglesia del siglo XXI que no deja de ser piedra en el zapato para quienes no toleran las rupturas en las maneras de comprender y actuar, que pide la renovación de la Iglesia. Pero en la sede de Pedro tenemos un gran timonel, Francisco, el de la América Latina, india, negra y mestiza, el legítimo sucesor de Pedro, vínculo de comunión y unidad con obispos, presbíteros, diáconos, laicos y laicas, en su decir, “el pueblo santo fiel de Dios”.

El papa Francisco sigue allí, serenamente fiel al Evangelio, denunciando con valentía profética los males generados desde un capitalismo voraz y empobrecedor de los pueblos sometidos a la rapiña de las grandes multinacionales y a los intereses asfixiantes de los organismos internacionales de financiación. Sigue allí, Francisco, fiel a la sugestiva observación que le hiciera el cardenal Humes en el momento de su elección “No te olvides de los pobres”. Por ello su defensa incondicional de los inmigrantes, de las víctimas de la violencia y la opresión, de campesinos, obreros y marginados, y su clara propuesta de una ecología integral en donde el cuidado del planeta incluya el cuidado de los indígenas y comunidades afro del pulmón de la humanidad que es la Amazonía y vastas regiones del corazón de África.

Que Francisco siga por mucho tiempo más sin dejarse amilanar por las voces resistentes a la novedad y al cambio y que, más bien, cada católico y católica de este momento cierre filas en la búsqueda de ser parte activa de esta construcción de una comunión sinodal.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.