Rey coronado de espinas

El año litúrgico de nuestra Iglesia Católica concluye este domingo con la fiesta de Cristo Rey. La interpretación de Jesús como rey, a la manera de los reyes que han existido en la historia, contrasta con la persona de Jesucristo que los Evangelios nos presentan. Para situarlo por encima de los poderes de esta historia se le ha interpretado como rey de reyes y señor de señores en un evidente contraste con quien señaló que los reyes de este mundo dominan y oprimen y que entre sus seguidores el servicio y el servicio en minoridad es el único poder (Mt 20,25-27). Más aún, la gran crítica de Jesús a la autoridad fue llamarle servicio al poder.

El relato de pasión señala que, ante la acusación de pretender ser el rey de los judíos, a Jesús se le coronó de espinas (Mc 15,17). Espinas que penetran y desgarran señalando para todos los tiempos el poder asesino y malévolo de quienes utilizan todo tipo de poder, hasta el religioso, para hacer daño, burlándose de los que, como Jesús, buscan el mundo de solidaridad, justicia y fraternidad que se anuncia a los pobres y excluidos en primer lugar. Por eso, envía a la gehena a los hipócritas y desalmados que se colocan en el balcón de sus posibilidades de decisión y sevicia para desacreditar y negar la profecía y la preferencia sin discusiones de Jesús por todos los coronados por las espinas de la desigualdad y la injusticia.

Hoy como ayer se sigue coronando de espinas a Jesús en toda negación de la vida, en todo ataque a la vida, en toda pasión desenfrenada de impedir y frenar a quienes buscan diseñar mejores mundos. A Pilato no le interesa el reino predicado por Jesús, por ello, cohonesta con quienes le visten de púrpura y le aprietan las espinas en su sien, se burlan y ríen felices de su poder de haber logrado sus objetivos.

Este el rey que celebramos, no es el poderoso que devolverá deslumbrantes poderes a su pueblo, sino el revelador del Padre y el Espíritu, el que no tuvo freno en su palabra y en sus hechos para conmover los cimientos de la religiosidad legalista y engreída de los escribas y especialistas de la ley como del poder de los que con el connubio de los religiosos mantenían una dominación imperial. Este coronado de espinas nos está recordando en este domingo de Cristo Rey que su reinado es de la transparencia y la bondad, de la ternura y del amor, de la solidaridad y la justicia, de la verdad y la fortaleza ante los infortunios de la vida. Los que le siguen coronando hoy en tanta manipulación de la verdad podrán reír como los que le coronaron ayer, pero no podrán impedir que el Padre resucite a su hijo Jesús y que su palabra siga produciendo y suscitando profecía en los que con coraje y valentía siguen desde la clara opción por los pobres y excluidos, remando mar adentro, para continuar la vida a su encuentro.

*Teólogo, parroquia Santa Cruz de Manga