Robos sofisticados

Una vez que se aprende a vivir del ilícito es difícil dejar de hacerlo, o desaprenderlo. En su lugar, se va perfeccionando y sofisticando en la medida que las autoridades lo persigan, y cada día se recurre más a él pudiendo terminar en avaricia y ambiciones de poder. Funciona como con el consumo de drogas adictivas, cada día se necesitan más dosis, o más fuertes.

El mal manejo que se le dio en sus inicios a la pandemia, ha servido para demostrar lo que de por sí es axiomático. Han aparecido nuevas formas de apropiarse de lo ajeno, y se han incrementado las ya existentes: era previsible, los subsidios nunca lograrán sustituir lo logrado mediante el trabajo. Amén, la necesidad de recurrir a Internet para, más o menos mantener el ritmo de vida, ha hecho que aparezcan nuevos cerebros del mal, convirtiéndonos en más incrédulos y desconfiados. Ya es algo irreversible. El caso reciente es que un viejo amigo me contactó por WhatsApp informándome que ese era su nuevo número, que lo actualizara. En el perfil tenía una foto con su esposa, ambos conocidos por mí, frente a la torre Eiffel. Al rato, después de todo el protocolo social, me pide que si le puedo prestar 600 mil pesos hasta el día siguiente. Ahí (mi amigo tiene una buena situación económica), en la mala ortografía, y en la forma de dirigirse a mí, se delató. Lo llamé a los teléfonos que guardaba de él y me informó que más de 10 personas le habían llamado por lo mismo. Le seguí la corriente al falso contacto pidiéndole toda la información necesaria para hacerle la transferencia, y me dijo de lo más orondo que le consignara “a la Nequi” (¿?) y me dio un teléfono. Yo le dije que tenía que ser a una cuenta bancaria, entonces me dio una sin su información. Luego ante mi insistencia, me dio otra con otro nombre y cédula. Le exigí que debía estar a su nombre (la de mi amigo); que me enviara una certificación bancaria, que la podía bajar de la página web del banco. Fin del intento de estafa, se desapareció. Al conversarlo con conocidos, me comentaron de un caso en que le habían robado a alguien de su grupo familiar 6 millones con el mismo truco de por un día; y a otro 1.2 millones de pesos. Adenda. El alumbrado público es uno más de los tantos servicios factibles de construir, operar y mantener (BOM, por sus siglas en inglés) por parte del capital privado; o mediante una APP en caso de que no haya una adecuada tasa interna de retorno (TIR) que lo estimule; como se hace con las vías 4G y los peajes. Porque, entre otras, tiene el recaudo garantizado a través del servicio público de energía eléctrica. El sistema es igual: una inversión inicial, unos costos en compra de energía, que puede ser negociada mediante contratos forward (la curva es la misma a través del tiempo: un escalón de 6 p. m. a 6 a. m.), y otros de mantenimiento, que se recuperan en el tiempo.