Rock & Roll en el Teatro Cartagena

En marzo de 1957 llega ‘Al compás del reloj’ (1956) al Teatro Cartagena con llenos totales en las tres funciones de matiné, vespertina y noche. Antonio González De Langlard, el censor de películas, escribió: “Vamos a ver si en los centros sociales se entroniza el rock and roll. Sería muy interesante presenciar el espectáculo de nuestras chicas quinceañeras y estudiantes desaplicados, danzando con los gestos y movimientos que vieron en la pantalla. El merecumbé, de Pacho Galán, es una inocentada comparada con las pantomimas que desarrollan los músicos americanos” (El Universal, 31/4/1957).

El cine descubría a los jóvenes como: ‘Rebelde sin causa’, el paria descarriado que descendía a los infiernos de la droga, la prostitución y el rock, para salir de ahí arrepentido y aleccionado en busca del redil paterno. De México llegaron títulos como: ‘Paso a la juventud’, ‘La locura del rock and roll’, ‘Al compás del rock and roll’ y ‘Los chiflados del rock and roll’, esta última irónicamente protagonizada por actores viejos como Agustín Lara, Luis Aguilar y Pedro Vargas. Películas como ‘La edad de la tentación’ y ‘Mañana serán mujeres’, se preocupaban por la virginidad de las adolescentes. Otras películas vistas, fueron: ‘¿Con quién andan nuestras hijas?’, ‘El caso de una adolescente’, ‘Quinceañera’, ‘Los hijos del divorcio’ y ‘Ellas también son rebeldes’. Entre el deseo y el pecado, entre el morbo y el regaño, el crítico de cine Rafael Aviña, escribió: “Las jovencitas, en una sociedad corrupta y materialista, requerían no sólo de padres atentos, sino de un psiquiatra”.

El gentío se levantaba de sus butacas para bailar en el cine. Llegó el Coca-colismo y se percibió lo joven como una amenaza social. Esto publicó la prensa: “Mambo y Rock and Roll son dos monstruos concebidos por mentes calenturientas, como la del científico de cuyos ensayos de laboratorio surgió la fórmula de la cual fue su propio experimentador; e igual que la aleación del químico, aquellos ritmos despiertan furores efímeros que se aplacan con el cansancio y se desvanecen lenta, gradualmente, hasta volverse inocuo. Nada es más perdurable en las psiquis de los pueblos, que las verdaderas manifestaciones del arte, con sus secuencias de máximo esplendor, que llevan la placidez al espíritu.

El Rock and Roll está para llegar a Cartagena. Nos veremos envueltos en ese torbellino de faldas y estremecimiento de caderas. Seremos testigos de la loca algarabía y al compás de estertóreas exhibiciones, recalcarán nuestro ánimo” (El Universal 5/2/1957).

Nada pudieron hacer la censura, ni la Policía ante el inevitable cambio generacional. La fila para entrar daba la vuelta más allá de La Puerta del Sol, los revendedores de boletas no daban abasto y el ímpetu rocanrolero del Coca-colismo casi tumba la taquilla del inolvidable Teatro Cartagena.