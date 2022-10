¿Rodolfo Hernández sabrá jugar ajedrez? Tremendo enroque que hizo

Ya con la decisión macerada y que no era otro capítulo más de las chanzas que al ingeniero le gusta protagonizar para no perder vigencia como ese abuelo jocoso, irreverente y disruptivo que se va lanza en ristre contra la corrupción, por la que está investigado, con un estilo distante de lo políticamente correcto, un supuesto alborotó aún más a sus viudas: todo se trató de un teatro.

Con la renuncia del líder del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, su curul quedó desierta pues está es personal e intransferible. Lo más desconcertante es el rumor que algunos medios han puesto sobre la mesa: la llegada al Senado de Rodolfo Hernández era parte de una estrategia política para que su movimiento lograra personería jurídica y se convirtiera en partido. De esa forma, tendría partido y plataforma para lanzarse a la Gobernación de su departamento.

El Rey enrocándose para defender los predios donde nació, en medio del fortalecimiento de rivales políticos en su región y de la descuadernación de su movimiento. De eso podría decir mucho su ex fórmula vicepresidencial, Marelén Castillo. (Lea: “Rodolfo me dijo que fue un Baloto para mí, mientras me pedía puestos”)

“La personería ya le fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral a principios de agosto, con lo que ya habría cumplido su cometido al asumir la curul en el Senado”, indicó la revista Semana.

El mismo ingeniero confirmó que estaba pensando en las elecciones de 2023 y que no era “un hombre parlamentario”. Y vaya que lo demostró con su tenue figura opositora en el Senado, cuando 10 millones y medio de colombianos depositaron su confianza para que él sea el abanderado del justo y congruente contrapeso que debe tener Gustavo Petro, para así hablar de una democracia que cumpla con los mínimos.