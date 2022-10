Rojos y negros no merecen vivir sabroso

A raíz del escándalo surgido la semana pasada alrededor de los gastos suntuosos de los nuevos gobernantes de Colombia, uno, que ya va teniendo cierta edad y la inocencia la perdió un jueves por la tarde, se pregunta si lo que realmente molesta es que los gobernantes despilfarren o que sean gobernantes de izquierdas y piel oscura los que despilfarren. O sea, ¿tantos se han enfadado al descubrir que Petro y Márquez tienen tendencia al derroche porque les parece mal que los políticos nos roben o porque les parece mal que dos políticos de izquierda, que además no son de las élites tradicionales y que, por si esto fuera poco, no son de raza blanca, han sido en concreto quienes han derrochado?

Creo sinceramente que es lo segundo. ¿En serio en Colombia la gente se escandaliza porque los políticos vivan en el lujo mientras el pueblo lo pasa mal? ¡¿En Colombia?! Casi se podría decir que es inherente a la colombianidad ser un valiente cínico que disfruta de la vida mientras sus congéneres se mueren de hambre. Que los actuales gobernantes se comporten como siempre se han comportado los gobernantes colombianos puede ser descorazonador para los bobalicones que de verdad se creyeron que un señor que lleva su vida entera viviendo de la política venía a cambiarlo todo, pero nadie sensato puede alegar sorpresa por los gastos descubiertos. Es lo que ha pasado siempre y es lo que siempre pasará, porque mientras no cambien las instituciones da igual que cambien los hombres: los mismos vicios se repetirán una y otra vez.

Lo que sorprende es el escándalo. Y la explicación que asoma nauseabunda en el horizonte tiene dos nombres: clasismo y racismo. No molesta el político corrupto. Molesta el exguerrillero mestizo corrupto. Molesta la negra corrupta. Molesta que los que nunca tuvieron se atrevan a tener. No fue decencia ciudadana y defensa del bien común lo que vimos la semana pasada en muchos de los que se escandalizaron: fue hipocresía. La prueba de que Colombia es un país clasista y, en última instancia, racista. ¿Vivir sabroso? Algunos piensan que eso solo nos está permitido a los blancos. Y, por cierto, lamento desengañar a la mayoría de los que reaccionaron desde el racismo, pero en realidad vosotros no sois blancos, no sois gringos, no sois europeos. Ni nunca lo seréis.

Menos racismo, menos clasismo y más echar a este gobierno nefasto por razones sensatas, no por majaderías.