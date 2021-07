Romanticismo pecaminoso

En YouTube hay medicación para los momentos de ansiedad o de estrés. Hay gente que apacigua momentos con música instrumental de piano, mientras otros encuentran relajación en los sonidos de la naturaleza: el canto de un pájaro o el paso del viento a través de un bosque frondoso. Todo está en listas de reproducción en la plataforma. He remediado noches de insomnio con sonidos típicos de una tormenta. Truenos y ruidos del aguacero cuando golpea los tejados.

La lluvia se ha convertido en un momento lírico. Cuando aparece, muchos abrazan almohadas y se entregan al arrullo. En ocasiones, inaugura ratos plácidos acompañados de pan con café o chocolate caliente. Ha sido romantizada a tal punto que, para mucha gente, es una fantasía o deseo antes de morir el de ser besados bajo las gotas descendientes del cielo.

En redes sociales se viralizó una escena ocurrida hace unos días en Cartagena y que es un epítome de los párrafos anteriores. En la noche del viernes pasado, una copiosa lluvia cayó sobre la ciudad, coletazo de la tormenta tropical Elsa que inundó calles y parques, y desbordó a la ciudad, su comercio y su movilidad. En medio del caos, un momento cinematográfico de drama romántico se presentó en la Plaza de la Trinidad del barrio Getsemaní.

La lluvia arreciaba sobre los adoquines de la plaza y bañaba completamente a la estatua de Pedro Romero y sus dos acompañantes. Los vendedores estacionarios corrían a proteger sus carritos, y las bancas y muros que, normalmente se encuentran atestadas de turistas mochileros y de nativos fanáticos de la bohemia, estaban vacíos. Mientras todo vestigio humano buscaba un techo, una pareja, los dos vestidos de negro, bailaban en el centro de la plazuela inundada. Ella abrazada a su nuca y él tomándola de la cintura danzaban un vals silencioso. Se besaban y se miraban a los ojos, mientras las sombras resguardadas desde puertas contiguas a la Trinidad registraban con sus celulares ese amor.

Los comentarios a la publicación fueron en su mayoría positivos. Aplaudían la ternura de la escena y la autenticidad danzante que no es típica en una sociedad donde todos parecen de azúcar cuando las primeras gotas caen. Sin embargo, muchos comentarios resaltaban lo errado que es romantizar la lluvia. Es frecuente, lo he escuchado muchas veces, cuando alguien expresa su fascinación pluvial se enfrenta a sendas críticas sobre su falta de altruismo o conciencia social, ya que, en su momento de delirio particular, mucha gente duerme sobre el charco o se queda sin techo y amanecen con balde en mano intentando sacar el agua de su sala o de la cocina.

Lo que antes inspiraba canciones y poemas se ha convertido en pecaminoso y controversial. Una que otra vez es insumo para una discusión de privilegios de clase y brechas sociales. Hoy la oda a la lluvia, manifestada en público, es un riesgo y puede convertir al individuo, automáticamente, en un despiadado. Polemizando el fantasear sobre algo que genera inundaciones a pie de cama, derrumbes de casuchas tabladas y árboles caídos que revientan latonerías de carros. Momentos donde las capas más pobres de la ciudad se enfrentan crudamente con su realidad.

Pero no considero pecadores ni desalmados a los enamorados de la lluvia. No son culpables directos de las condiciones paupérrimas de muchos barrios de nuestras ciudades. Lluvia o sol inclemente, la pobreza carcome a las barriadas populares y es un tema para tratar por parte de las autoridades competentes con el respaldo del sector privado. Quien para dormir una siesta busca sonidos de tormenta en YouTube no está arrojando un colchón a un caño, y un beso bailado bajo la lluvia no tiene injerencia en el manejo del presupuesto público que debe ser invertido para el progreso de las condiciones de vida.

Llueve sobre la ciudad y los niños ya están sacando equipo para jugar fútbol con los pies descalzos.

* Politólogo y Periodista.