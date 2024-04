Ron con astronomía

Pocas experiencias en la vida son más gratificantes para el intelecto que tomarse unos tragos con un grupo de profesores en astronomía y deambular por los vericuetos del universo, entre las teorías de cuerdas y la física cuántica. Escuchar esas teorías maravillosas del origen del universo y de esa pesquisa incesante por encontrar la fórmula matemática del todo no deja de sorprenderme, mientras los mortales andamos ahogados entre nuestros problemas terrenales del tráfico o las nalgas de las Kardashian.

En la avanzada de la noche, cuando el ron despelucaba las neuronas, el profesor Roberto Andrés se animó a lanzar una teoría de carga subatómica, cuando dijo: “No ha habido en nuestros 200 años de historia democrática un gobierno con mayor impacto astrofísico que el de Petro. Y no lo digo por esa frase lapidaria que será recordada en los anaqueles de la física cuántica: ‘De esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo’, sino por esa personalidad tan bien descrita por Antonio Caballero, recordándonos el espíritu mesiánico, mayestático y prepotente del presidente, ‘señalado por el destino para salvar al planeta Tierra’, y donde cualquiera deberá entender que el verdadero ‘Big Bang’ nace con el inicio del gobierno del cambio”. Tras esta sentencia, Eduardo tomó la palabra para respaldar la teoría expuesta, aunque desde una perspectiva diferente: “Petro me recuerda a la antimateria del universo, llena de antipartículas que, como su reforma a la salud, aniquilarán la materia; es decir, la salud de los colombianos, produciendo una gran radiación que se reflejará en la multiplicación de los muertos”, sentenció. Los presentes aplaudieron emocionados y, enseguida Jacinto intervino, exclamando: “Disculpen, amigos, ahora me toca a mí. Debo decir que Petro me recuerda a las estrellas del universo, como nuestro sol, donde todo aquel que se le acerque terminará carbonizado como José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria o Jorge Iván González”. Hubo risas y luego Gerónimo, el más veterano del grupo, tomó la palabra. Rascándose la barba, manifestó: “Contertulios, ustedes tienen razón, pero se quedaron cortos. Si no estamos atentos, Petro podría convertirse en aquel meteoro que impactó a la Tierra en la época de los dinosaurios y que acabó con todo. Él es como la materia oscura del universo, la misma que absorbe y no refleja la luz, la que nadie puede ver; quiero decir, donde en la claridad dice una cosa, pero en la oscuridad tiene otras intenciones, como en los universos paralelos”.