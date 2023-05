Rosas colombianas

Recientemente se celebró en Barcelona y en toda Cataluña el día de Sant Jordi, en el que se celebra al santo caballero medieval que, según la leyenda catalana, derrotó al dragón en la villa tarraconense de Montblanc. Los europeos somos mucho de leyendas con caballeros andantes y pobres dragones espachurrados. Hoy en día esta festividad se celebra con un curioso intercambio en el que los hombres regalan flores a las mujeres y las mujeres libros a los hombres. La rosa es el símbolo del caballero en cuestión y el libro viene motivado por ser el día de Sant Jordi el 23 de abril y ser este día aquel en el que, más o menos, murieron casi al mismo tiempo el gran escritor castellano Cervantes y ese muchacho inglés, Shakespeare creo que se llamaba. Millones de rosas circularon el pasado domingo día de Sant Jordi y, he aquí el motivo de estas líneas, la mayoría de ellas fueron colombianas.

Sí, sin Colombia no sería posible la mayor festividad de los catalanes. Cosas de la globalización. Flores nacidas, criadas y cortadas en tierras colombianas son subidas a veloces aviones que cruzan el océano para que en Barcelona se pueda celebrar una festividad de inspiración medieval, una época en la que Colombia no existía como país. A veces las paradojas de la vida son muy raras. El día en cuestión leía yo en la terraza de una cafetería de un pueblecito de las montañas catalanas llamado Caldes. El muchacho que ejercía de encargado del local empezó a retirar las mesas y las sillas de la terraza y, ante mi pregunta de a qué se debía su acción, si es que se disponía a cerrar tan temprano, pues apenas eran las siete de la tarde, me respondió que él no sabía nada, que era colombiano, que era su primer año en Europa, pero que le habían dicho que iba a tener lugar un no sé qué del fuego allí mismo. El no sé qué era un desfile en honor de Sant Jordi en el que la gente se disfrazaba de dragón, de santo y de diversos animales mitológicos y empezaban a quemar petardos haciendo que, efectivamente y como el muchacho me había dicho, la calle se volviera un espectáculo de fuego.

Así que rodeado de rosas colombianas y hablando con un muchacho recién llegado de Colombia, celebré en Cataluña el día de Sant Jordi dándome más cuenta que nunca que el mundo del presente es el mundo de la mezcla y el mestizaje.

Ya dijo el historiador catalán Vicens Vives que los catalanes son un pueblo mestizo: ahora también con un poquito de sangre y flores colombianas.