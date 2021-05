S.O.S al campo

Otra lección aprendida por la llegada del COVID-19 debería ser el reconocimiento de lo indispensables que son las comunidades rurales. Los campesinos y las campesinas de Colombia no dejan de trabajar la tierra en tiempos de crisis. Saben que de su incesante labor depende nuestra seguridad alimentaria, y la calidad de vida de millones de compatriotas. Con valentía, encuentran la forma de llevar personalmente los productos del suelo a las esquinas de los barrios citadinos, esperando que transeúntes y conductores opten por comprarles directamente.

Esta profunda crisis ha hecho “visible su situación de fragilidad y precariedad social, realidad que se deriva de una larga historia de abandonos y violencias, así como del despliegue de políticas públicas y proyectos económicos que contradicen, e incluso niegan, el bienestar y los derechos del campesinado” (Comisión de la Verdad); tanto que la misma Corte Constitucional ha reconocido que sigue siendo la población más pobre del país y que su situación ha empeorado en vigencia de la Constitución del 91 (C-644 de 2012).

No es sorprendente, pero sí indignante, que exista una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas, en cuya aprobación, Colombia fue de los países abstencionistas; ya que no hubo respuesta alguna del Gobierno del presidente Duque. Un país como el nuestro merece una verdadera efectividad del reconocimiento de sujetos de especial protección al campesinado y al campo, como un bien jurídico de especial protección que garantice su subsistencia y promueva la realización de su proyecto de vida (C-077-17); para lo cual, primero debemos lograr establecer ¿quiénes son nuestros campesinos? y dar identidad a esta población; porque no todo el que vive en la ruralidad lo es, ni todo el que desarrolle actividades agroindustriales. Lograr caracterizar esta población permitirá una mejor participación concertada en la política pública y mejor acceso a los recursos gubernamentales.

Finalmente, quisiera llamar la atención frente a que según el informe de Pobreza Monetaria en Colombia, del DANE, correspondiente al año 2020, se refleja un retroceso en las cifras de casi ¡una década!; y pese a que el Gobierno ha manifestado que el campo es una de sus prioridades en la reactivación económica, esto no se vio reflejado en el presupuesto del 2021, en el cual se redujeron los rubros tanto al Ministerio de Agricultura como a la Agencia de Desarrollo Rural; así como una propuesta de reforma tributaria que tendría graves consecuencias sobre el sector agropecuario, al incrementar costos de producción y alzas en los precios de los alimentos. ¡Es urgente volver nuestra mirada al Campo Colombiano!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial.