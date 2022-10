Sabiduría y conocimiento

A Zeus le fueron con el chisme que, en el futuro, un hijo suyo con la diosa Metis acabaría con su reinado y su vida. Es probable que Zeus haya meditado mucho sobre cómo resolver semejante incordio. Sin embargo, optó por una solución definitiva. Sin pensarlo dos veces se engulló de un bocado a su mujer embarazada. Tengo para mí que lo que sucedió después fue el primer y mayor reflejo de lo que es el remordimiento o la sensación de culpa luego de un acto ilícito, malsano o dañino. Así, el dolor de cabeza del arrepentido de Zeus era tan fuerte que sus alaridos se escuchaban en todo el universo. Hasta el punto de que el primer comunicador social, Hermes, le suplicó a Hefesto, herrero de profesión, que resolviera el asunto. Este presuroso le abrió la cabeza a Zeus de un certero hachazo. De allí surgió Atenea, adulta y sabia y siempre dispuesta a la acción. Un estruendo señaló el momento cuando Atenea, diosa de la guerra, se quitó su armadura. En adelante se encargó de mediar en muchos conflictos con base en la prudencia y la estrategia. La Ilíada la llamó “la de los ojos de lechuza”. Y probablemente esa frase de Homero ha hecho que, de allí en adelante, la humanidad relacione a ese nocturno animal con la sabiduría y el conocimiento.

Prometeo fue uno de los mayores aliados de la humanidad a la cual le cedió, luego de robarlo a los dioses, el fuego de la inteligencia y el conocimiento. Como el fuego, el conocimiento puede hacer mucho bien o todo el mal y es la sabiduría con la que se administre o se use tal conocimiento lo que permitirá resultados diferentes.

Para Aristóteles la sabiduría es la virtud intelectual que, apoyada en el conocimiento de los principios, las causas de las cosas, y las experiencias vividas la que ayuda en la toma de decisiones que generan cambios en la vida de quien decide y en la de los demás.

Por otro lado, el conocimiento es únicamente saber algo. La sabiduría lleva explícita la capacidad de hacer juicios, ser capaz de poner las cosas en perspectiva. Cualquiera puede lograr lo primero, pocos alcanzan el nivel para lo segundo. En uno de los más emblemáticos sitios de la gran manzana, el centro Rockefeller, yace la imagen viva de la sabiduría, arriba, en el centro de la entrada principal, hecha en piedra y con una pintura dorada en vidrio; tiene la luz a la derecha y el sonido a la izquierda y debajo de ella la inscripción que nos hubiera evitado muchos problemas y nos debería garantizar mejor futuro “sabiduría y conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos”. Pero bueno, el filósofo de la junta lo dijo de otra forma “y he sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas y he evitado caídas, en varias resbaladas”.

*Profesor Universidad de Cartagena.