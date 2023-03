Un gran diálogo nacional: ¿salida del maremágnum?

Anoche en una sesión por Zoom del Club de Lectura de Ábaco Libros, en la que nos apartamos de la literatura para caer en la política, escuchamos a mi hermano Eduardo hablar sobre un tema que nos concierne a todos: la Paz Total, política que para los seguidores del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, es el camino para la paz definitiva, mientras que para quienes no comulgamos con Petro es un engendro que traerá más violencia.

Digo mal, no traerá, ya ha traído más violencia, como lo demuestra el clamor de los gobernadores que están viendo disparada la presencia de grupos ilegales armados en sus regiones: “Ayer se escuchó el clamor, el gemido, el dolor, la preocupación y la angustia de gobernadores y gobernadoras del país”, dijo este miércoles el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

La política de Paz Total es un plato que la mayoría de los colombianos no sabemos cómo se come. Las pistas que Eduardo dio sobre el embrollo, las interpreto así: una, la Paz Total es como las simultáneas de ajedrez, solo que en este caso los tableros son de ajedrez, de damas chinas, de parqués, de Go, etc.; dos, el responsable del proceso, el Alto Comisionado Para la Paz, Danilo Rueda, un hombre sin duda lleno de buena voluntad (de la que, según Lenin que sabía del tema, está empedrado el camino a los infiernos) no conoce las reglas de ninguno de esos juegos para mover con acierto las distintas fichas; tres, las partidas se van a jugar no bajo el mismo techo sino en sitios separados por cientos o miles de kilómetros, lo que no parece una buena idea a menos que se trate del Bobby Fischer de todos esos juegos y tenga, además, la velocidad de Superman para ir, en segundos, del timbo al tambo; cuatro, mientras se juegan todas esas partidas, el mandato para los responsables de mantener el orden es “quietos en primera”, lo que sería de pronto una orden muy buena excepto que quienes están al bate son, por un lado, los invitados a participar: Eln, disidencias de las Farc, más otras muchas organizaciones criminales; y, por otro, otros grupos de delincuentes que no están en ninguna mesa pero que portan los mismos uniformes y armas de los que sí lo están.

¿Cómo diablos distinguirlos?, se preguntan los miembros de las FF.AA.

Al final de la charla la sensación mayoritaria fue de desazón, que mejoró algo cuando Eduardo habló de posibles conversaciones “paralelas” de Iván Cepeda y otros gobiernistas con el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que trabaja junto con el expresidente Álvaro Uribe, para buscar un gran diálogo nacional, que fue la única propuesta de la campaña de Petro que aplaudí. Sin duda, es una buena noticia si se concreta e involucra al país total. Pero, ¿será?