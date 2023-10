Salsa o Vallenato

Siempre he tenido una pasión desbordada por la música; sin embargo, hubo algo que me frustró en la juventud: en las discotecas locales, por más que pedía al disyóquey que me pusiera un disco, nunca me complacía. Me prometí a mí mismo que algún día tendría un lugar propio donde poner la música que me gustaba. Con el tiempo hice mi idea una realidad y abrí un bar llamado “Currambar”, en honor al apodo con el que conocían a mi papá, Álvaro Angulo Bossa.

Al principio las cosas no iban tan bien; le había dado una orden irrevocable al encargado del lugar, que la música que debía poner debía ser ecléctica americana y uno que otro vallenato de Carlos Vives. El bar pasaba vacío.

Un día, llegando temprano al bar noté algo extraño: desde lejos vi a un nutrido grupo de personas reunidas en la terraza, sus cabecitas moviéndose y sus cuerpos entrelazados bailando al ritmo de la música. A medida que me acercaba escuchaba el sonido a todo volumen de un vallenato de los Zuleta. Sorprendido me dirigí hacia Ricardo, el encargado, preguntándole con cara de incredulidad: “¿Qué pasa aquí?”. Un poco asustado por contrariar la orden que le había dado, respondió: “César, me pidieron específicamente vallenato”.

Cuando vi que los estantes estaban casi vacíos de whisky y cerveza, comprendí que había ocurrido un milagro, le dije: “Rica, no me quites más el vallenato”. Entendí que no podía privar a los clientes de la música que amaban, el vallenato. Y luego vinieron los salseros.

Comencé a comprender la psicología de los amantes de la salsa y el vallenato, los dos géneros musicales más destacados en nuestro entorno. Para mí, cada uno tenía una personalidad distintiva. Los amantes del vallenato eran consumidores apasionados de licor, románticos, les gustaba la música del despecho, eran poetas que disfrutaban las noches y, a veces, estaban dispuestos a pelear cuando tocaba cambiar de tanda o género musical. Por otro lado, los amantes de la salsa eran más bailadores, extrovertidos, les gustaba vestirse de manera llamativa, personas con un carácter afable y permisivos cuando les tocaba su cambio de tanda. En resumen, ambos géneros tenían personalidades hermosas y únicas.

Me di cuenta de que proponer un género musical por encima del otro no tenía sentido. No se trataba de elegir entre salsa y vallenato, sino de disfrutar de ambos. A partir de ese momento, “Currambar” se convirtió en un lugar donde la música se fusionaba, creando un ambiente único y acogedor para todos.

La música tiene el poder de unir a las personas, de superar barreras y de crear momentos inolvidables. En un mundo donde a menudo se nos insta a elegir entre una cosa u otra, aprendí que la verdadera magia sucede cuando decidimos vivir en la armonía de las diferencias. El bar lo cerré después de casi tres años de experiencia.