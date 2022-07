Salud y trabajo digno

La organización sindical Anthoc - Seccional Bolívar y la CUT denuncian la forma como se viene adelantando a la fecha el proceso de Formalización Laboral por parte del agente interventor de la Supersalud, en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

La creación de plantas temporales y no permanentes, en la ESE no resuelve la inestabilidad y precariedad laboral en la empresa por más de 20 años, conforme a las sentencias C- 614 y C - 171 de 2012 y por ser contrario a la ley 909 de 2014.

El proceso de formalización laboral debe y tiene que implementar la normatividad vigente, con ampliación de la planta de cargos respetando la antigüedad, la estabilidad laboral reforzada, trabajadores suministrados por Estado y de OPS.

De no cumplirse con este requisito se amenaza y desconoce mandatos de derechos fundamentales de la ley 2040 de 2020 y el decreto 1415 de 2021, protección a la población vulnerable, que la ESE como Estado está conminada y obligada a cumplir.

La escala salarial propuesta por la administración de la ESE no es justa ni equitativa, favorece injustamente a los directivos en desmedro de los cargos asistenciales, por lo que debe revisarse y ajustarse a lo preestablecido por la constitución y la ley.

Se expuso y se solicitó en reunión sostenida de las partes con la Supersalud el 6 julio, esperar las políticas del gobierno entrante el 7 de agosto del 2022, aplicar el principio de transparencia función pública art- 209 CP de 1991, los lineamientos de DAFP y la CNSC.

Estas reflexiones tienen el propósito de blindar este proceso del clientelismo burocrático y politiquero, garantizar un servicio médico con calidad, oportuno y digno, que se haga la merecida justicia laboral.

La CUT y Anthoc exhortan al alcalde distrital como Estado y responsable de la estructura administrativa de la ESE, intervenga ante la Supersalud, se pronuncie a favor de una vinculación laboral digna mandato ley estatutaria salud, 1751 de 2015.

Construir juntos soluciones para la otra Cartagena, con su administración Salvemos Juntos a Cartagena, el nuevo Congreso y el nuevo gobierno de Colombia, que se posesionaron el 20 de julio y el 7 de agosto del 2022.

Políticas públicas para el plan de choque con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto nacional 2023, la reforma a través de un acto legislativo de los Art- 356 y 357 de la CP de 1991, del SGP, para una salud pública y un trabajo digno.

Por lo anterior invitamos a todas las fuerzas vivas, en el llamado de Petro a un gran acuerdo nacional para cumplir los derechos fundamentales CP de 1991, realizar una convención nacional por el trabajo y la salud digna en Cartagena el 3 de agosto del 2022.

*CUT Bolivar.