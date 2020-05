¿Sálvese quien pueda?

Ese feo y viejo refrán que dice que “la letra con sangre entra” pareciera no borrarse de nuestra memoria, y de vez en cuando, preferimos aprender “a las malas”. Es triste que necesitemos de mandamientos para no pensarlo dos veces, antes de hacerle daño al prójimo. Es una lástima que requiramos de reglas para actuar con responsabilidad. Y es una vergüenza saberse las normas y violarlas.

Siempre habrá una excusa: “Me volé el semáforo en rojo porque no venía nadie por la cebra”, dijo el conductor tras arrollar a su víctima. “Llegué tarde a la reunión porque no me sonó la alarma”, anotó el trabajador impuntual. “Mi hijo no se metía con nadie, él era sano”, entre lágrimas afirmó la madre del pandillero que le llevaba cosas robadas a la casa.

Trabajar en los valores desde la primera infancia es fundamental, sin duda nos ahorraríamos tantos golpes en la vida. Está más que claro que la educación no llega de la misma manera a todos los rincones, y la solución más efectiva por lo que muestran los gobiernos, es ejerciendo la autoridad y no la pedagogía. ¡Qué pena!, necesitaríamos un policía por cada habitante para que la sociedad funcione.

Hoy, Día de la Madre, hay ley seca precisamente porque en años anteriores varios sectores se llenaban de sangre y no de amor, pues en las esquinas se formaban tremendas peleas, en medio de las borracheras de intolerantes, mientras las madres estaban solas en casa, esperándolos.

Hoy, además, tenemos un histórico toque de queda, nadie debe salir de casa porque según la Alcaldía, podemos contagiarnos de la COVID-19 en la calle. Y así vamos creciendo, de regla en regla para ver si aprendemos antes del golpe final. Y ahora hacemos concursos con la misma ciudadanía para buscar la mejor regla que nos mantenga a salvo.

Es increíble que sigamos en esa tónica cuando ya nos dimos cuenta que el mayor problema está en la irresponsabilidad, el desorden, pero no de todos. Ayer se hizo viral un video en el que decenas de personas pretendían ingresar a la fuerza al cementerio de Cartagena, porque no hemos entendido que con la aglomeración ya estamos buscando la muerte. Así mismo, vemos el gentío en el Mercado de Bazurto y en los barrios con más contagios confirmados, donde la regla del distanciamiento se la pasan por la faja. Por eso cree la administración distrital que la mejor solución es decretando el encerramiento, pero ya sabemos que el hambre obliga a salir; entonces es hora de pensar de otro modo. La estrategia se debe concentrar en esos sectores donde se están multiplicando los contagios y no perder el tiempo controlando a la gente consciente de que puede salir manteniendo todos los protocolos para cuidarse.

Urge focalizar y concentrar esfuerzos en las zonas más afectadas, para no caer, muy pronto, en un “sálvese quien pueda”.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz