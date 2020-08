El actuar de los hombres y mujeres que actúan detrás del Estado, no se ha caracterizado generalmente por la defensa del bien común, ni por la realización de conductas solidarias, por el contrario, en muchos casos el ejercicio del poder es y ha sido escenario del desarrollo de intereses personalísimos.

Por eso, la ley del sálvese quien pueda, no es asunto del pasado, está vigente, por cuanto, gran parte de la dirigencia colombiana, ha utilizado al Estado, para usufructuar y apropiarse de sus recursos, haciendo de la riqueza pública, su patrimonio privado.

Colombia es uno de los países más ricos del mundo, sin embargo, el régimen, para parodiar al inmolado estadista Álvaro Gómez Hurtado, ha hecho del pueblo colombiano una de las naciones más desiguales del mundo y la quinta más miserable de los países, según la OCDE.

La sociedad colombiana ha sido ilícitamente empobrecida, la pandemia del COVID-19, ha aumentado exponencialmente estas desgracias, activado la corrupción estatal, desnudado la indolencia institucional, por cuanto los dineros públicos, en más de 117 billones de pesos, no fueron utilizados, para enfrentar los efectos devastadores del siniestro y letal virus. Sálvese quien pueda, parece ser la política oficial.

Los gobiernos, se han estado convirtiendo en engendros deformadores del bien común, verdaderos obstáculos de la prosperidad colectiva, que en tiempos del coronavirus, poco hicieron, por la micro, pequeña y mediana empresa y menos por la población vulnerable, esta, que por fuerza de sus históricas necesidades, enfrenta riesgosamente al COVID-19, al punto que más del 80 por ciento de los contagios y muertes son de los estratos 0,1, y 2. “Todas las artes han producido maravillas el arte de gobernar solo ha producido monstruos, Saint Just. Sálvese quien pueda.

La población, los sectores vulnerables debieron escoger entre morir de hambre o morir en medio de la pandemia, el confinamiento obligatorio, se debilitó obstensiblemente, el gobierno lo percibió, las medidas de fuerza fueron ineficaces, poco resultado produjeron, por cuanto, para detener los brotes de indisciplina social, se requería más que policías.

La necesidad de reactivar la mayoría de los sectores económicos resultaba necesaria, por ello, se suspendió temporalmente la cuarentena, se extendió la emergencia sanitaria, empero precisando, que el autocuidado es responsabilidad solo individual, afirmación parcialmente cierta, pero, no podría significar que el Estado, desatienda sus obligaciones.

La contención de la pandemia, no es solo responsabilidad particular, lo es también de los gobiernos, porque la pandemia es colectiva, así está previsto en el artículo segundo de la carta política, que ordena:” Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. ”Más claro no canta un gallo”.

La responsabilidad y obligación del gobierno, cobra vigencia, en los actuales condiciones, por cuanto, la suspensión temporal de la cuarentena, está sustentada, en afirmaciones que causan incertidumbre, toda vez, que en el Decreto 1168 del 25 de Agosto de 2020, por el cual se reactiva casi totalmente la economía, el presidente Duque dijo, que “le parece que Colombia se alcanzaron los primeros picos, pero además reconoce a renglón seguido”, que no existen “las medidas farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad el COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere adoptar medidas no farmacológicas, que tengan un impacto importante en la disminución del riesgo de transmisión”.

Es la apuesta que ordena acostumbrarse a vivir con el enemigo, el COVID-19, pero, para ello, es absolutamente necesario fortalecer el sistema de atención en salud, masificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, para garantizar, “el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del ciudadano en el espacio público”.

El ensayo, requeriría propiciar la elevación de los niveles de conciencia individual y colectiva, el, autocuidado es aprendizaje, es práctica, que requiere estrategias pedagógicas, didácticas invasivas e intensivas en todos los territorios, que involucre a las familias, a las organizaciones sociales, al empresariado, a los medios de comunicación y en general a todos los estamentos. En este sentido, se requiere de la intervención de los gobiernos y del ejercicio de la autoridad.

La suerte está echada, la decisión ya fue tomada, corresponde ahora que la sociedad médica, el sector salud, las organizaciones sociales, los organismos de control, monitoreen día a día la curva epidemiológica, para que se produzcan en tiempo las alertas tempranas antes estas nuevas condiciones. Todos debemos comprometernos para evitar un fatal y mortífero rebrote. Dios nos ampare.

Alcides Arrieta Meza

Abogado y profesor.