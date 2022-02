San Blas y el canal del Dique

Desde pequeño me preguntaba quién era ese santo que mencionaban en mi casa cuando me atragantaba con un pedazo de yuca o ñame, o una espinita de pescado de un sancocho dominical. “San Blas, San Blas, que se le pase a otro”, gritaba mi madre con desespero mientras me daba un bojazo cariñoso, pero desesperado, en la espalda hasta que pudiera respirar mejor y dejara de toser. En menos de lo que canta un gallo le volvía el alma al cuerpo, San Blas la escuchaba, aunque nunca supe si, inmediatamente, en algún lugar del planeta otra persona también se atoraba. Pese a que uno sabía en el fondo que esa no era la intención (que se le pasara a otro), se repetía un dicho que venía de antes de sus bisabuelos.

Tiempo después me enteré que San Blas es el patrono de enfermedades de la garganta y laringólogos. Precisamente hace tres días, y cada 3 de febrero, la Iglesia Católica celebra la memoria de este médico y obispo de Sebaste, Armenia, quien fue condenado a morir ahogado, pero dicen que cuando lo arrojaron al agua, repitió el milagro de Jesús y no se hundió, sino que caminó. Como se resistía a dejar de enseñar y a renegar de la fe, lo torturaron y lo decapitaron en el 316 d. C., cuando mandaba el emperador romano Licinio.

Pero más allá de caminar sobre las aguas o predicar mientras estuvo prisionero, los fieles lo recuerdan principalmente porque camino a la muerte una mamá le pidió que sanara a su hijo, que se había atragantado con una espina de pescado, y el santo, por su oración, logró el milagro de la sanación. Desde entonces, cada 3 de febrero se acostumbraba a hacer una bendición a las personas y se oraba así: “Que por intercesión de San Blas, seas librado de todo mal de la garganta”.

San Blas está entre los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica, es el patrono de la República del Paraguay, de varias localidades españolas y de Dubrovnik (Croacia). Para no irnos tan lejos, su nombre es el de un corregimiento en jurisdicción del municipio de Simití, sur de Bolívar.

Toda esta historia de San Blas la recordé porque ese mismo 3 de febrero el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez Torres, se reunió con los gremios para hablar del megaproyecto del canal del Dique, una obra necesaria, de la que se ha prometido mucho, pero que está más aguantada que un pedazo de ñame con yuca y una espina de pescado juntos en la garganta.

La preocupación se da porque no se cumplió con la fecha prevista para la publicación de los pliegos definitivos del proyecto; sin embargo, ese día la ANI dijo que a finales de febrero se abriría la licitación.

No hay duda de que la vicepresidenta ha insistido para que este proyecto salga adelante, pero algo extraño está pasando con tanta espera. Me gustaría ver al alcalde, al gobernador, a nuestros congresistas juntos dándole una palmada en la espada a Duque para que destrabe todo lo que pueda frenar esta importante y urgente obra. No esperen a que San Blas les haga el milagro.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz