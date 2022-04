Quién lo creyera, cómo debe sentirse la base petrista que durante años su bandera era la lucha contra la corrupción, su jefe y líder ha dejado permear en su campaña toda una pléyade de paradigmas del asalto al erario público y personajes que le han hecho tanto daño a la política colombiana que durante años no nos hemos podido quitar ese elefante del dinero traído del narcotráfico a la casa de gobierno; tanto transfuguismo y trashumancia política no cabe en una olla de sancocho sino de presión.

No comparo estos malabarismos a un circo sino a un sancocho porque los gimnastas del arte circense son serios; mientras que si bien un sancocho, en manos de un buen cocinero también es algo serio, cualquiera podría suponer cocinar un “sabroso” sancocho. Pero cada día más el avituallamiento de este ensopao está siendo menos digerible de lo que se puede comer. Así el sancocho no es sabroso.

Por llegar, sea de cualquier manera a la Presidencia, ya están feriando los próximos 4 años en un “pacto histórico desde La Picota” con indulgencias de perdón social incluido, cuando el hilo del discurso de este movimiento político se creó en la pepa de darle duro a los corruptos.

Cuando todos lo que siempre hemos esperado es la sanción social. Ese hilo está que se rompe en mil hilachas.

Dice mi colega y columnista Dr. Cristhian Ayola, citando a Carl Jaspers en la edición del 14 de abril de El Universal, que ninguno estamos exentos de una de las 4 categorías de culpabilidad (Culpa Criminal, Culpa Moral, Culpa Política y la Culpa Metafísica, que todos contribuimos en algún grado para que algo desafortunado pase, y por eso todos somos culpables) pero en Colombia no hay derecho de saltarse en plena campaña electoral ni la Constitución, ni la mínima norma de decencia para una conquista electoral, léase votos no importa estos de dónde vengan ni “cómo” vengan. No todo vale.

No amigos, no existe patente de corso por mucho teflón que tenga el candidato para que juegue con la buena fe del elector, eso es un insulto a nuestra inteligencia y por muy pobre que sea la persona , tiene su dignidad en el único recurso de la democracia que tenemos: el voto. Y, los elegidos la titánica obligación de servir a su pueblo y la corrupción no puede ser premiada a mansalva y sobre seguro. No, no es perdón social al corrupto, es sanción drástica y aplicando la ley como viene sosteniendo el Dr. Alfonso Gómez Méndez desde hace lustros.

Nadie puede en su sano juicio negar los diálogos de paz, no de cualquier manera pero sí buscar la convivencia entre todos. Conseguir conciliar entre todos los colombianos, la gente toda, unidos para conseguir un nuevo contrato social.

No mas odios y polarizaciones políticas, queremos seguir construyendo país con todas sus personas, con la gente. Desde la más humilde hasta la más encumbrada.

Este país es un país aún con libertad, mucho por mejorar pero con honestidad, inclusión y trabajar para derrotar la pobreza. La pobreza duele y duele cómo se robaron y roban el dinero público cuando hay hambre.

Descabellado hablar de perdón social a quienes contribuyeron con el hambre. Debemos es pedir perdón a las víctimas y “reivindicación social” a la gente.

Y en el juego entramado de la corrupción todos somos víctimas, tanto quienes disciplinadamente pagamos los impuestos directos e indirectos para la formación de una sociedad mejor como los legítimos destinatarios del pago de estos impuestos .

Colombia merece más.