Se acerca la Navidad

Para muchos esta época no tiene ningún significado. Pero para quienes disfrutamos cada momento del mes de diciembre, gozamos poniendo el árbol, arreglando la casa con adornos navideños y planeando qué vamos a hacer al rezar las novenas, es un enigma cómo la ciudad se envuelve de luces y se llena de figuras con significados indescifrables.

En cualquier parte del mundo la Navidad está llena de tradiciones. Pesebres, arbolitos, papá Noel, ángeles, coronas de adviento y estrellas que son parte de las canciones y decoraciones que se acompañan con la habitual flor de pascua. Pintadas de colores vivos, las bolas navideñas representan los deseos humanos de la época, como el amor, la alegría, la felicidad y la esperanza. Pueden venir en diferentes tamaños y materiales, pero siempre hacen que los ornamentos navideños sean más alegres. Se colocan en los árboles que son una tradición Celta que simboliza la fertilidad y el renacer después del invierno.

Las luces de Navidad están ligadas a la historia del cristianismo, ya que están relacionadas con el nacimiento del niño Jesús. Encarnan la llegada de la salvación a un mundo necesitado de paz. Añadimos las velas a la lista de significados de los adornos. Este tipo de decoración navideña se utiliza como símbolo de buenos presagios para el año venidero y para que sea mejor que el año que estamos a punto de dejar.

La enumeración puede ser larga y llena de historias donde la paz y el amor resaltan en todos lados. Y como todo se trata de unión y felicidad, también incluimos frecuentemente en nuestra decoración a la figura de Papá Noel, un gordito simpático que trae juguetes y alegra a los niños. Este señor se mueve en un trineo jalado por renos amigables que alumbran su camino con su roja nariz encendida. Aunque no tiene un significado específico “Santa” es sinónimo de generosidad.

Con todas estas bellas opciones para vestir lindamente a Cartagena asalta a mi mente y a mi espíritu tradicional la incógnita sobre ¿a quién se le ocurrió la idea de arreglar la ciudad en Navidad con búhos, lobos y zorros? Me pregunto, ¿será que estos animales salvajes, reconocidos por su agresividad, se habrían ubicado frente a la Torre del Reloj para que con su agudo sentido del olfato, excelente oído, y visión binocular vengan a ver lo que ocurre cada noche en el centro amurallado? O, por lo contrario, al tratarse de animales principalmente carnívoros que en la naturaleza es común verlos alimentándose de otros animales no se asombrarán de lo que verán cada noche pasar frente a ellos. Realmente no encuentro explicación, solo divago intentando encontrarla.

Preferiría ver a Cartagena vestida de una Navidad tradicional, llena de buenos deseos y esperanza para sus habitantes. Antepongo las prácticas que llevan un significado intrínseco y que nos retornan a nuestro pasado al tiempo que nos dan raíces para sostener el futuro.