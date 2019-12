Se ganó el Choncho

William Dau se ganó la rifa del Choncho. Esta rifa es una de esas apuestas que uno hace para no ganarse. Se la compramos a la Iglesia o la comunidad para colaborar pero no esperamos ganarnos el animal. Cuando te lo ganas, la sorpresa es gigante. No cabe en la nevera, no quieres descuartizarlo, pesa una barbaridad y no sabes todos los chicharrones que tiene encima.

El año empezará lleno de decisiones y problemas que deberán ser resueltos con urgencia, tales como el tema del alumbrado público de la zona norte; el PAE que debe ser definido junto con el transporte escolar antes de que arranque el año académico; un FET sin recursos y que pone en riesgo el funcionamiento de Transcaribe; la polémica de la firma de la APP del Corredor y Quinta avenida de Manga, macroproyectos urgentes como la protección costera con pliegos en los que el alcalde desconfía; un POT desactualizado y cuentas embargadas, entre otros.

La información recibida en las dependencias es incompleta y no le deja ver el panorama real de la administración que recibe. Los empleados del Distrito en su mayoría tienen carrera administrativa, trabajan para sus casas políticas y no para el alcalde de turno. Más de 2.500 personas que laboran en el palacio de la Aduana lo hacen a través de OPS y son cuestionadas por Dau, quien promete acabar con ellas pese a que deberá contratarlas para hacer viable su administración. Para colmar los males del nuevo periodo gubernamental, el alcalde se ha ganado una serie de enemigos que estarán al asecho para cobrarle las denuncias y ataques que como veedor y candidato ha hecho. La desconfianza es una constante y eso jugará en su contra y en contra de la ciudad.

El panorama no es nada prometedor. Pero está más que claro que las diferencias y distanciamientos a Cartagena le hace mucho daño. Hay que dejar de pelear y enfocarse en mejorar las relaciones entre gremios, clase política y dirigentes de la ciudad. Hay que trabajar en un fin común. Hay que reconocer la importancia (nos guste o no) de cada uno de los protagonistas de esta novela. Hay que retomar los estudios y proyectos de ciudad y hay que hacerlos viables; hay que usar la herramientas de la clase política para conseguir recursos del Gobierno nacional y hay que tener el apoyo de los líderes sociales para desarrollar proyectos incluyentes, que nos permitan avanzar en la erradicación de la pobreza.

La situación de la heroica no da para gastar el tiempo en polémicas, ni para volvernos didácticos en temas de corrupción o manejos públicos. La situación está para recuperar la confianza, gobernabilidad y gobernanza de la que hemos venido adoleciendo en los últimos 10 años. Está en manos del Alcalde convertir los chicharrones una gran cena “Master Chef” para la ciudad.