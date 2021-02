Se habla de amenazas

Siempre y cuando no se trate de una jugarreta política para llamar la atención en pos de futuras aspiraciones, las amenazas que dicen haber recibido varios personajes públicos en Cartagena no solo son lamentables, también son el punto de partida para que empecemos a analizar los niveles de postración que está alcanzando lo que debería ser la confrontación seria y civilizada, respecto a los temas sensibles del Distrito.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado quiénes son los autores de los textos amenazantes que han recibido los exalcaldes Rodolfo Díaz Wright y Pedrito Pereira; y la abogada y líder social Jaqueline Perea Blanco, pero da la casualidad de que los tres han protagonizado desencuentros con el alcalde Dau, ya que sea porque este los agredió verbalmente o porque ellos, sin reservas, se le declararon como opositores.

Hace poco el alcalde Dau hizo saber que no tiene algo que ver con esas amenazas y que rechaza la violencia, cualquiera sean sus formas, pero también llama la atención que, según los afectados, las amenazas aparecieron después de confrontaciones con él.

Está más que claro que, por humanidad y por civilidad, debe creérsele al alcalde cuando afirma que no tiene algo que ver y que rechaza esas formas de coacción, pero no hay que negar que causa un poco de preocupación el que, de ahora en adelante, no se pueda expresar ninguna inconformidad contra la Administración Distrital, por miedo a recibir un correo electrónico, mediante el cual le digan al inconforme que se cuide, porque ya saben dónde vive y por dónde camina.

Antes de todo eso, Cartagena se preciaba de ser una de las pocas ciudades de Colombia en donde se podía debatir con las autoridades sin que, posteriormente, apareciera alguna forma de presión para callar a los inconformes. Pero viendo los recientes acontecimientos, no sería exagerado decir que estamos asistiendo a una nueva época socio-política, pero cimentada sobre aberraciones que degradan lo social y lo político.

Puede ser que el alcalde Dau no tenga algo que ver con las amenazas, pero en cada grupo de seguidores siempre actúan fanáticos que pretenden ser más papistas que el papa, y para quienes no existen mejores formas de controvertir que el mal uso de la fuerza y apelar a la intimidación.

Algo así presenciamos la semana pasada en la entrada del Centro de Convenciones, y al final de la audiencia de revocatoria de mandato, cuando un grupo de jóvenes gritaba toda clase de improperios contra los integrantes de los comités que aspiran a destronar al alcalde Dau, quien, de seguro, no está ni estará de acuerdo con esas turbas, que contradicen sus discrepancias con la violencia. Y bien sabemos que él odia el malandrinismo, venga de donde venga.