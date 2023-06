¿Se lo roban o no hay?

Un colega y amigo ha pasado este mes de junio haciendo un posdoctorado en mi Universidad de Barcelona. Durante este mes hemos hecho algunas excursiones a los alrededores y uno de los principales temas de conversación ha sido las infraestructuras en España. Autopistas, trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos... La pregunta inmediata que a mí me surgió al ver su sorpresa y admiración era por qué en Colombia no existen unas infraestructuras similares. Y las opciones que se me plantean son dos: quizá no hay dinero para construirlas; o quizá, como tantos colombianos afirman, no existen tales infraestructuras porque aquellos que deben contratarlas, los políticos, se roban el dinero.

Se debe tener en cuenta que gran parte de las infraestructuras españolas fueron construidas con fondos de la Unión Europea. Los trenes de alta velocidad son el ejemplo más habitualmente citado. No obstante, no todas las infraestructuras fueron hechas con dinero de la UE y no todos los países de la UE que han recibido dinero de la UE para construir infraestructuras las han construido. Casos como el de Rumanía (aún recuerdo circular por una autopista que constaba como tal en el mapa y que en realidad era una carretera ordinaria de doble sentido) o el de Italia (donde un profesor buen amigo me decía que la diferencia con España es que en ambos lugares roban, pero al menos en España sí se construye) son ejemplos claros de países que, habiendo recibido mucho dinero europeo, no han construido las llamativas infraestructuras españolas.

Es decir, es cierto que Colombia probablemente no tiene el dinero del que ha dispuesto España para construir. En un país en el que el impuesto de la renta apenas afecta a un par de millones de ciudadanos, ¿con qué fondos esperan construir una malla de autopistas o trenes o cualquier cosa? Simplemente no hay dinero, se podría afirmar. ¿Significa eso que no se lo roban? Tampoco seamos tan optimistas. La carretera Cartagena-Barranquilla, con su larguísimo periodo de ejecución y discutible calidad, o el puente Pumarejo en la misma ciudad atlanticense, que nace y muere en una carreterita de dos carriles haciendo inútil el enorme puente (tampoco han derribado el viejo permitiendo así a los barcos remontar el río) generan, cuando menos, dudas acerca de la eficiencia del gasto. En resumen, hay países que no construyen por pobreza, otros por corrupción y otros por todo al mismo tiempo.