Como buen salsero disfruté sin pausa un tema de esencia cubana que aún hoy despierta el frenesí de los amantes de la música del Caribe: ‘Se me perdió la cartera’, interpretado por el puertorriqueño Junior González con la orquesta del ‘Judío Maravilloso’ Larry Harlow. Lo traigo a colación porque un día, a mí, también se me perdió la cartera. Y perder la cartera puede ser traumático porque en ella se guardan cosas importantes: dinero, documento de identidad, licencia de conducción, tarjetas de crédito, en fin.

El caso ocurrió al ir a un restaurante de un centro comercial con mi esposa y mi nieta, y querer disfrutar de un helado después del almuerzo en la parte externa del local. Al llegar a casa me percaté que había perdido la cartera y quedé desconcertado. Dirán los lectores: ¿y a nosotros qué nos importa que a este fulano se le haya perdido la cartera? Ese es un asunto muy personal y las columnas de opinión debe tener interés general y buen argumento. Es cierto, pero lo que quiero destacar es la honestidad y el ejemplo del joven que la encontró en el sitio del extravío.

Joan Manuel es su nombre y estaba con su hija de diez años cuando vio la cartera en el suelo. Invitó a la pequeña a que la tomaran y trataran de hallar a su dueño. Buscaron en su interior, vieron la cédula, el nombre de su tenedor y siguieron buscando hasta encontrar una tarjeta de presentación personal con el mismo nombre del de la cédula y un número telefónico. Llamaron a ese número y cuando contesté dieron la buena nueva. Habían encontrado la cartera y querían entregarla a su propietario.

Fui al centro comercial y ahí, con una sonrisa compartida que iluminaba sus rostros, me la entregaron con gran satisfacción. “Estamos para servirnos”, me dijo Joan Manuel al momento de estrechar mi mano y escuchar mis palabras de agradecimiento. Joan Manuel es un hombre honorable y su forma de actuar le devuelve a uno la confianza en la gente. Especialmente ahora cuando pocos confían en los demás y la honestidad no es la mayor virtud.

Y si alguien se está preguntando si había algo de valor material en la cartera, debo decirle que, en efecto, lo había. Una suma de dinero capaz de perturbar una mente vacilante. Pero lo más importante de esta historia es el ejemplo inmejorable e imborrable que Joan Manuel le dio a su hija Sharith. Con su actitud le mostró el camino que debe andar siempre la gente honrada.