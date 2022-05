Se viene Mini-Trump

Miren los resultados de la primera vuelta de 2022 y compárenlos con los de la segunda vuelta de 2018. Petro sacó entonces 8 millones de votos y el domingo obtuvo 8.5 millones. Duque obtuvo 10 millones en segunda vuelta de 2022 y si suman a Rodolfo Hernández y a Federico Gutiérrez en primera de 2018 salen casi 11 millones. ¿Moraleja? Primera: hay dos bloques claros que mantienen en esencia sus apoyos electorales, uno de derecha con 10-11 millones y uno de izquierda con 8-9 millones. Segunda: Petro ha tocado techo, pues siendo su ánimo ganar en primera vuelta, ha obtenido los mismos votos que en segunda de 2018 y no parece previsible que vuelva a doblar sus votos de primera a segunda como hace cuatro años y sí que su techo no sea muy superior al obtenido el domingo. Tercera: si el bloque de derechas, que se ha dividido en primera vuelta, se une en segunda, gana con holgura y Rodolfo Hernández será presidente. Cuarta: el centro, o sea, Fajardo, ha desaparecido y Colombia, polarizada, se enfrenta a un clásico caso de susto o muerte: elegir entre populismo de izquierdas y populismo de derechas.

Para cualquiera que, como yo, se considere liberal y, por tanto, moderado, el resultado de este domingo ha sido no ya malo, sino calamitoso. Siguiendo mis columnas es evidente concluir que no me gusta Petro. De hecho, tenía una prevista para hoy burlándome un poco de mis amigos que lo ven como un salvador de la patria. Pero, después del resultado del domingo, la otra opción que se enfrenta a Petro es tan manifiestamente inadecuada que casi dan ganas de pedir repetición de la votación o suplicar a mamá que nos deje dormir cinco minutos más, porque dormido se está bastante mejor que despierto.

Doy gracias a Dios por no ser colombiano y no tener que elegir entre populismo de izquierdas y populismo de derechas. La primera opción creo que dinamitaría a medio plazo la economía colombiana. La segunda supondría más que probablemente una regresión de los ya escasos estándares democráticos colombianos. ¿En serio hay mujeres que hayan votado por el señor Hernández? Al final, la sospecha que sobrevuela este teatrillo del esperpento es que todo es el resultado de las acciones de alguien, a quien es mejor no nombrar, que es de lejos la mente política más brillante del país y que lleva meses ejerciendo la labor que mejor se le da: marionetista de Colombia. Pero, cuidado, porque la naturaleza del gólem es irse de las manos de su creador.