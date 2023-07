Seguridad total, para la “paz total”: el grave caso de las ciudades

Hemos escuchado mucho sobre la “paz total”, una apuesta del Gobierno nacional para abordar, de manera diferente, el atávico problema de la violencia en Colombia. El Gobierno cree que no se puede seguir asociando la inseguridad personal que padecemos en las ciudades, solamente como un fenómeno de criminalidad de competencia de la Policía y la Jurisdicción Penal. La innovadora teoría cree que la violencia rural política es la génesis de la violencia urbana, que deviene degradada en organizaciones criminales armadas de gran poder de fuego, por su vinculación al narcotráfico y, para vencerla o inactivarla, hacen falta acuerdos negociados con las BACRIM y una intervención holística del Estado con ofertas en lo social, lo político y lo económico.

La diferencia más notable que plantea el Gobierno para el abordaje de la criminalidad urbana estriba en que a las organizaciones delictivas que operan en las ciudades se les ofrece una Ley de Sometimiento negociado, muy diferente a las negociaciones para llegar a “Acuerdos de Paz” con las organizaciones rurales violentas, con supuestos fines políticos, como el ELN y las Disidencias de las FARC.

Pero entre la teoría y la realidad del sometimiento voluntario de los criminales hay muchas dificultades. Tal vez la primera sea que no es fácil saber cuántas son las organizaciones que siendo tales, estén claramente jerarquizadas y garanticen el sometimiento negociado de todos sus miembros, Pero, además, que tengan códigos de honor, respeto por la palabra empeñada y motivación suficiente para abandonar de un todo la ilícita y lucrativa actividad. Y más incierto aún, que realmente haya posibilidades de una rehabilitación y resocialización en aquellos espíritus.

Pero no hay reto sin dificultades. El actual Gobierno debe saber eso y estará dispuesto a superar los obstáculos con creatividad, trabajo y consistencia. Sin embargo, tampoco se logran avances en un propósito de tamaña envergadura, sin coherencia absoluta en todas las políticas y de parte de todos los responsables del Gobierno. La incoherencia es la madre de la desconfianza y ésta mata cualquier iniciativa. Así, por ejemplo, no se trata con el enemigo bajando las armas, desmoralizando y debilitando tus propias fuerzas legítimas. Por el contrario, si buscamos la paz, hay que fortalecer a las fuerzas de seguridad del Estado, apertrecharlas mejor, remunerarlas bien, llevar a ellas a los mejores hombres y mujeres y construir con ellos todas las hipótesis de confrontación que sean necesarias, para las distintas variables que puedan presentarse en la búsqueda del objetivo deseado. Que sepan nuestros policías y soldados que estamos con ellos y no los sacrificaremos en la hoguera de las vanidades ideológicas o populistas. Pero también que sepan las organizaciones criminales que, si no se someten voluntariamente, estamos preparados para someterlos por la fuerza y primacía del Estado.

Y aún hay más, mucho más por acometer antes de alcanzar el loable propósito de una paz total. “Si buscas la paz, lucha por la justicia”, dijo el Papa Paulo VI en una de sus encíclicas. Él centraba sus reflexiones en la Justicia social y ese es un apotegma inobjetable, que compartimos plenamente y del cual el Gobierno parece estar consciente, aunque dubitativo, inseguro y errático sobre cuáles son las más efectivas políticas y estrategias para lograrlo. Pero la sentencia papal también la extendemos a la otra justicia, la que deviene de la aplicación de las leyes y el Derecho para resolver los conflictos entre los asociados. No seremos una nación y un Estado viables, si no logramos organizar una Rama Jurisdiccional moderna y eficaz, que honre el mandato constitucional de “una pronta y cumplida Justicia”. Tarea grande pero necesaria en aras de la anhelada “paz total”.