Selección Cartagena

¿Qué tanto se parecen la Alcaldía de Cartagena y la Selección Colombia?

Por años, la política en la ciudad ha sido vista como un deporte para los que llegan a la Plaza de la Aduana, y por qué no compararlo con el que más emociones provoca, pues ha tenido tantos cambios en la dirección técnica (alcaldes) que seguimos siendo campeones, pero en pobreza y educación: “He nombrado a 14 alcaldes en Cartagena en 7 años, eso es una vergüenza”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos. Y es que con 11 burgomaestres en 10 años no hemos podido ganar ningún trofeo importante al no haber continuidad en el proceso.

Con la Selección Colombia, históricamente, es más lo que sufrimos que lo que celebramos, lo mismo nos pasa en la política local. Mucho toque toque y de aquello, nada. En otras palabras, muchas promesas y planes, y de soluciones o proyectos concretos, nada.

Mientras en la Tricolor se ha criticado por años la bien llamada “rosca”, en la que ponían jugadores de una región determinada, o simplemente porque los querían vender a un club importante; en la Alcaldía auriverde también ha pasado con las famosas Órdenes de Prestación de Servicios, con las que nombrar a un montón de gente por favores politiqueros, que ni a jugar a la oficina iba (solamente a cobrar el sueldo).

Actualmente, el timonel de la Selección es Rueda, y el mandatario de Cartagena es Dau. Ninguno de los dos ha encontrado el equipo ideal; los cambios en el grupo titular son constantes. El primero trabaja por conseguir la Copa América y la clasificación al Mundial; el otro, prometió acabar con la corrupción y la pobreza extrema. Rueda, empezando, dejó por fuera de la convocatoria a una de las mejores figuras, James Rodríguez. Igualmente Dau prefirió no contar más con Álvaro Fortich como director del Dadis, cuando apenas se atravesaba el primer pico de la pandemia. Ambos han hecho cambios en todas sus líneas (defensa, mediocampo y ataque), pese a esa inestabilidad, ninguno de los dos ha sido eliminado; sin embargo, el tiempo corre y la hinchada ya exige resultados. Aunque hay que aclarar que el alcalde lleva año y 6 meses en ese proceso.

Para rematar, así como cuando las directivas de la Federación metían la mano en el equipo para poner jugadores; ahora como nunca, hay un Concejo Distrital que saca del campo a los funcionarios que den papaya (han mostrado dos tarjetas rojas). Unos cabildantes que cualquiera, de buenas a primera, podría calificar como rigurosos y preocupados porque se cumpla el plan de desarrollo; pero no, se sabe que ha habido unos rifirrafes que los ubican más en la línea revanchista.

La Selección Cartagena es campeona en interinidad, antes, por el cambio recurrente de alcaldes, y ahora por funcionarios que no llegan hasta el pitazo final. ¿Hasta cuándo?

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz