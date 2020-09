Seni y el corazón pulmón

El médico Ivo Seni fue profesor de Microbiología, en el tercer año de medicina. Allí lo vi por primera vez; era de estatura mediana, en su conversación usaba cierta entonación de su idioma ancestral. Sus clases eran un dechado de inteligencia y sabiduría. Al terminar mis estudios, el doctor Víctor Barboza Garcés me llamó para que ingresara como instructor al Departamento de Fisiología. En el año de internado roté con David Lozano por el departamento, inclusive dicté clases a los alumnos de Fisiología. En el laboratorio del Departamento en la Universidad, además de los indispensables quimógrafos y jeringas, encontré tubos, matraces y mangueras. Investigué de qué se trataba, la secretaria doña Mercedes me confirmó que eran de la “maquina corazón pulmón de Ivo Seni”. Esa revelación me motivó a conocer esa historia. En la Academia de Medicina, la histórica investigación la dicté como conferencia. Además está publicada en mi libro (*).

“EL CORAZÓN PULMÓN. Estaba constituido por una jeringa de cristal de 150 centímetros cúbicos con dos globos de goma sintética encerrados en una cámara esférica de plexiglás. Los globos cumplían las funciones del ventrículo derecho e izquierdo que se contraían impulsados por un sistema de biela y motor. Uno recibía la sangre venosa y la impulsaba al pulmón y la otra succionaba la misma y la enviaba al árbol arterial. Ambos sistemas tenían válvulas de caucho inerte para evitar el reflujo. El pulmón era un cilindro de vidrio pírex de 60 centímetros de alto por 15 de ancho. Además una manguera plástica por donde pasaba la sangre y recibía oxígeno de un tanque acoplado al aparato. El cilindro estaba lleno con agua, una resistencia eléctrica y un termostato controlaba la temperatura entre 26 y 37 grados centígrados. En la parte superior del pulmón había una válvula de doble entrada que permitía que la sangre venosa y el oxígeno entraran al mismo tiempo, mediante un regulador para controlar el proceso”.

Seni utilizó el corazón pulmón en cirugías con perros. En el Congreso de Gastroenterología celebrado en Cartagena en 1952, Ivo Seni exhibió el “corazón pulmón” que funcionó en un perro que permaneció vivo durante los cuatro días que duró el Congreso. En 1956 Ivo Seni llevó su proyecto a la Fundación Shaio en Bogotá y a la Universidad Nacional que se interesaron en el proyecto. Infortunadamente ocurrió el Golpe de Estado de Rojas Pinilla y Seni desmotivado regresó a su departamento de Microbiología y olvidó su proyecto. Años más tarde, en los países desarrollados, surgieron las máquinas de circulación extracorpórea.

Por lo tanto, Seni merece figurar como uno de los pioneros en la Historia de la Circulación Extracorpórea.

(*) -Morón Díaz D. Humanismo, Medicina y Opinión. Pág (119-123) Universidad de Cartagena-2007.