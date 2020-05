Ser docente en época de pandemia

Los docentes tenemos convicciones y creencias que nos imponen una forma de ser, valorar y estar en el mundo. De ellas derivamos imperativos categóricos (Kant) y valores que orientan nuestras acciones, sin que importen las consecuencias (Weber): Jesucristo o Gandhi, son el ejemplo de esta forma de actuar.

Tenemos deberes éticos inherentes a nuestra profesión. Y así como un médico está obligado a hacer todo para restablecer la salud del enfermo, un profesor debe enseñar, acompañar, orientar e interactuar con sus estudiantes, aunque él mismo o éstos no lo deseen. Estos deberes, derivados de la ética profesional, son igualmente imperativos categóricos: Sócrates o Confucio son el ejemplo de esta forma de actuar.

Los docentes estamos sometidos a un marco contractual o reglamentario que nos impone obligaciones legales, a las que libre y espontáneamente nos sometemos, que no son imperativos categóricos sino hipotéticos (Kant) y responden a una racionalidad con arreglo a fines (Weber). Nuestras acciones conllevan consecuencias.

Hoy, en medio de la pandemia, los docentes nos enfrentamos a muchos dilemas: hay quienes piensan que no hay condiciones para desarrollar los encuentros sincrónicos mediados por el uso de herramientas tecnológicas, o que es injusto, con aquellos estudiantes que no poseen conectividad tecnológica, desarrollarlas; hay quienes afirman que hay que adaptarse y reinventarse. Surgen interrogantes: ¿actúo conforme a mis convicciones personales?, ¿actúo acorde con mi ética profesional?, ¿actúo en coherencia con mis obligaciones legales y reglamentarias? La respuesta es personal. Sin embargo, cual sea la respuesta, un docente debería tener presente al menos estos cuatro principios. Primero, la creatividad, puesto que hoy no podemos desarrollar las actividades de docencia y de investigación como si fueran presenciales, por lo que hay que innovar y ser imaginativos. Segundo, flexibilidad, la cual exige que sea el docente el que se amolde a la realidad social y sicológica del estudiante, y no al contrario. Tercero, razonabilidad, que implica que el docente sea ponderado, tenga la debida mesura en el material de estudio, en el tiempo en los encuentros sincrónicos virtuales. Por último, integridad, que nos impone la obligación de entender nuestro rol, más en este momento, en que el docente no sólo debe trasmitir conocimiento, sino también formar y transformar a las nuevas generaciones: ser, por sobre todo, puente de comunicación de lo humano, lo verdaderamente humano, con sus estudiantes.